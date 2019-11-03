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اصابة شاب باطلاق نار في كفرياسيف



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أصيب شاب ظهر اليوم الاحد بجراح متفاوتة جراء تعرضه لاطلاق نار في بلدة كفرياسيف.

الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت الشاب للمستشفى لاستكمال العلاج وحالته متوسطة.

الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق.
اصابة شاب باطلاق نار في كفرياسيف




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