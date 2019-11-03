فيديو, وصور..الشرطة, تداهم, طرعان, وتعقل, 30, مشتبهاً, على, خلفية, الاحداث, الاخيرة,

داهمت قوات معززة من الشرطة فجر اليوم الاحد بلدة طرعان وقامت باعتقال 30 مشتبهاً بالضلوع في احداث العنف الاخيرة والتي اودت بمقتل الشاب فالح دحلة واصابة اخرين بجراح.

وقالت الناطقة بلسان شرطة المروج في بيان ظهر اليوم الاحد:"مساء الجمعة وفع شجار عنيف في طرعان في منطقتين منفصلتين,تم خلال الشجار القاء حجارة ومفرقعات وحرق حاويات قمامة,كما واصيب 3 اشخاص بينهم شاب بجراح حرجة توفي على اثرها في المستشفى.قوات معززة من الشرطة هرعت للمكان وقاموا بالسيطرة على الشجار باستعمال ادوات لتفريق المتشاجرين,كما وباشرت الشرطة التحقيق وتم تحويل الملف للوحدة المركزية لواء الشمال.الشرطة تتواجد بقوات كبيرة في القرية من اجل منع تجديد الشجار واعتقال مشتبهين,فجر اليوم قامت الشرطة يمداهمة القرية واعتقال 30 مشتبهاً تم التحقيق معهم في محطة كفركنا وسيتم تقديمهم للمحكمة .وقالت الشرطة انه منذ بداية الحملة في طرعان تم اعتقال 67 مشتبهاً وتم ضبط مختبر لتصنيع العبوات الناسفة وضبط اسلحة وذخيرة.