تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-11-03 16:01:21 تشييع جثمان الشاب فالح دحلة ضحية احداث العنف في طرعان |  2019-11-03 15:55:37 العثور على مسدس في ساحة مدرسة بمدينة طمرة |  2019-11-03 15:49:22 كفركنا: إجتماع للبدء في حراك شعبي لإنهاء معاناة أزمة السير الخانقة |  2019-11-03 14:40:36 مشاركة كبار المسؤولين في وزارة الاقتصاد في مؤتمر تطوير الصناعة في الناصرة بحضور رئيس البلدية |  2019-11-03 14:39:00 فصائل غزة تضع شرطين للقبول بالانتخابات |  2019-11-03 14:36:48 النائب منصور عباس يقدم استجوابا مستعجلا حول أزمة السير في شارع كفركنا المشهد والرينة |  2019-11-03 13:35:24 تصريح مدع عام ضد شاب من جسر الزرقاء بقتل الشاب مراد خليل كتكت |  2019-11-03 13:20:40 حارس بيتيس أوقف هجمات ريال مدريد بعين واحدة |  2019-11-03 13:11:34 اصابة شاب باطلاق نار في كفرياسيف |  2019-11-03 12:47:52 فيديو وصور..الشرطة تداهم طرعان وتعقل 30 مشتبهاً على خلفية الاحداث الاخيرة |  2019-11-03 12:19:17 تويتر يوقف حسابات حماس وقناة المنار |  2019-11-03 12:40:57 اقامة خيمة اعتصام امام مكتب رئيس الحكومة احتجاجاً على العنف في المجتمع العربي |  2019-11-03 11:20:57 تحديد المدة المبدئية لغياب سواريز |  2019-11-03 11:19:23 6 طرق طبيعية تساعدك على استعادة البصر سريعاً |  2019-11-03 11:11:16 طمرة:سطو مسلح على محطة وقود وسرقة عشرات الاف الشواقل |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

فيديو وصور..الشرطة تداهم طرعان وتعقل 30 مشتبهاً على خلفية الاحداث الاخيرة



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



داهمت قوات معززة من الشرطة فجر اليوم الاحد بلدة طرعان وقامت باعتقال 30 مشتبهاً بالضلوع في احداث العنف الاخيرة والتي اودت بمقتل الشاب فالح دحلة واصابة اخرين بجراح.

وقالت الناطقة بلسان شرطة المروج في بيان ظهر اليوم الاحد:"مساء الجمعة وفع شجار عنيف في طرعان في منطقتين منفصلتين,تم خلال الشجار القاء حجارة ومفرقعات وحرق حاويات قمامة,كما واصيب 3 اشخاص بينهم شاب بجراح حرجة توفي على اثرها في المستشفى.

قوات معززة من الشرطة هرعت للمكان وقاموا بالسيطرة على الشجار باستعمال ادوات لتفريق المتشاجرين,كما وباشرت الشرطة التحقيق وتم تحويل الملف للوحدة المركزية لواء الشمال.
الشرطة تتواجد بقوات كبيرة في القرية من اجل منع تجديد الشجار واعتقال مشتبهين,فجر اليوم قامت الشرطة يمداهمة القرية واعتقال 30 مشتبهاً تم التحقيق معهم في محطة كفركنا وسيتم تقديمهم للمحكمة .

وقالت الشرطة انه منذ بداية الحملة في طرعان تم اعتقال 67 مشتبهاً وتم ضبط مختبر لتصنيع العبوات الناسفة وضبط اسلحة وذخيرة.




كلمات متعلقة

فيديو, وصور..الشرطة, تداهم, طرعان, وتعقل, 30, مشتبهاً, على, خلفية, الاحداث, الاخيرة,

تابعونــا

تشييع جثمان الشاب فالح دحلة ضحية احداث العنف في طرعان تشييع جثمان الشاب فالح دحلة ضحية احداث العنف في طرعان 2019-11-03 | 16:01:21

شيعت جماهير غفيرة من طرعان والمنطقة عصر اليوم الاحد جثمان الشاب فالح دحلة ضحية...

العثور على مسدس في ساحة مدرسة بمدينة طمرة العثور على مسدس في ساحة مدرسة بمدينة طمرة 2019-11-03 | 15:55:37

عثر رجال الشرطة صباح اليوم الاحد على مسدس من نوعcz في ساحة احدى مدارس...

كفركنا: إجتماع للبدء في حراك شعبي لإنهاء معاناة أزمة السير الخانقة كفركنا: إجتماع للبدء في حراك شعبي لإنهاء معاناة أزمة السير الخانقة 2019-11-03 | 15:49:22

عقد مساء أمس في قاعة " الخنساء" ببلدة كفركنا،إجتماعا للجنة " إنهاء مأساة بكاك...

مشاركة كبار المسؤولين في وزارة الاقتصاد في مؤتمر تطوير الصناعة في الناصرة بحضور رئيس البلدية مشاركة كبار المسؤولين في وزارة الاقتصاد في مؤتمر تطوير الصناعة في الناصرة بحضور رئيس البلدية 2019-11-03 | 14:40:36

شارك كبار المسؤولين في وزارة الاقتصاد والصناعة في مؤتمر تطوير الصناعة الذي عقدته...

النائب منصور عباس يقدم استجوابا مستعجلا حول أزمة السير في شارع كفركنا المشهد والرينة النائب منصور عباس يقدم استجوابا مستعجلا حول أزمة السير في شارع كفركنا المشهد والرينة 2019-11-03 | 14:36:48

قدم النائب عن القائمة المشتركة ورئيس القائمة العربية الموحدة د. منصور عباس،...

تصريح مدع عام ضد شاب من جسر الزرقاء بقتل الشاب مراد خليل كتكت تصريح مدع عام ضد شاب من جسر الزرقاء بقتل الشاب مراد خليل كتكت 2019-11-03 | 13:35:24

اعلنت الشرطة في بيان لها ظهر اليوم الاحد عن فك رموز جريمة قتل الشاب مراد خليل كتكت ...

اصابة شاب باطلاق نار في كفرياسيف اصابة شاب باطلاق نار في كفرياسيف 2019-11-03 | 13:11:34

أصيب شاب ظهر اليوم الاحد بجراح متفاوتة جراء تعرضه لاطلاق نار في بلدة...

اقامة خيمة اعتصام امام مكتب رئيس الحكومة احتجاجاً على العنف في المجتمع العربي اقامة خيمة اعتصام امام مكتب رئيس الحكومة احتجاجاً على العنف في المجتمع العربي 2019-11-03 | 12:40:57

اقامت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية اليوم الاحد خيمة اعتصام امام مكتب...

طمرة:سطو مسلح على محطة وقود وسرقة عشرات الاف الشواقل طمرة:سطو مسلح على محطة وقود وسرقة عشرات الاف الشواقل 2019-11-03 | 11:11:16

جاء في بيان صادر عن الناطقة بلسان شرطة الجليل أن مجهول اقدم على سرقة مكاتب محطة...

طرعان تشتح سواداً وتستعد لتشييع جثمان الشاب فالح دحلة طرعان تشتح سواداً وتستعد لتشييع جثمان الشاب فالح دحلة 2019-11-03 | 10:55:02

تسود بلدة طرعان اجواء من الحزن والاسى بعد الاحداث الاليمة التي شهدتها البلدة في...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids ميسم ابو القيعان الاعتداء شاب محمد النباري رئيس مجلس حورة المسجد الاقصى القدس توتر حصار مواجهات شرطة قوات منع دخول مصلين بث مباشر مباشر الدوري الانجليزي مباشر الدوري الانجليزي بث مباشر مباريات يلا شوت مباشر كورة اون لاين مؤتمر جراحة العظام مستشفى الناصرة الانجليزي واسعة مشاركة اطباء وصول حجاج المدينة المنورة الرينة الطيبة حريق بيت ابو سنان اطفاء استنفار اخماد النيران قرية تسرب مواد خطرة مصنع يوكنعام استنفار القوات الخاصة افتتاح العام الدراسي في كابول مدرسة ابن سينا اجواء مميزة طلاب جبري عماش مصرع الشاب طعن جسر الزرقاء شرطة اسعاف جريمة قتل قرية محمود نعسة كفر كنا انتظار 15 عام يزرقان بمولودهما محمد زوجته اسراء سخنين الاقصى المسجد المبارك اقتحامات مظاهرة شعارات الحركة الاسلامية نصرةاتهام ساب قرية الزرازير محاولة قنل اطلاق نار لائحة محكمة نزاع عائلات الشرطة سخنين بيتار القدس مباراة مصيرية القدس الاقصى مرتقبة الدوحة ستاد منظم اصابة مصرع بالغة شاب تعرض للدهس حي الفاخورة الناصرة مدينة اسعاف شرطة حادث سخنين معسكر تدريبي خوض اتحاد ابناء فريق بولندا سافر لاعبون جدد تعزيز استعدادات افتتاح الموسم الكروي الجديد
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com