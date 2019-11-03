فيديو, وصور..الشرطة, تداهم, طرعان, وتعقل, 30, مشتبهاً, على, خلفية, الاحداث, الاخيرة,

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شيعت جماهير غفيرة من طرعان والمنطقة عصر اليوم الاحد جثمان الشاب فالح دحلة ضحية...
عثر رجال الشرطة صباح اليوم الاحد على مسدس من نوعcz في ساحة احدى مدارس...
عقد مساء أمس في قاعة " الخنساء" ببلدة كفركنا،إجتماعا للجنة " إنهاء مأساة بكاك...
شارك كبار المسؤولين في وزارة الاقتصاد والصناعة في مؤتمر تطوير الصناعة الذي عقدته...
قدم النائب عن القائمة المشتركة ورئيس القائمة العربية الموحدة د. منصور عباس،...
اعلنت الشرطة في بيان لها ظهر اليوم الاحد عن فك رموز جريمة قتل الشاب مراد خليل كتكت ...
أصيب شاب ظهر اليوم الاحد بجراح متفاوتة جراء تعرضه لاطلاق نار في بلدة...
اقامت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية اليوم الاحد خيمة اعتصام امام مكتب...
جاء في بيان صادر عن الناطقة بلسان شرطة الجليل أن مجهول اقدم على سرقة مكاتب محطة...
تسود بلدة طرعان اجواء من الحزن والاسى بعد الاحداث الاليمة التي شهدتها البلدة في...