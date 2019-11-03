تويتر, يوقف, حسابات, حماس, وقناة, المنار,

حظرت شركة تويتر، السبت، معظم حسابات حركة حماس وقناة المنار اللبنانية التابعة لحزب الله على موقع التواصل الاجتماعي.

وطال هذا الحظر حساب القناة الأساسي باللغة العربية، وباللغات الفرنسية والإنجليزية والإسبانية. وتضم حسابات المنار "أكثر من مليون متابع"، حسبما قالت القناة، في بيان لها.وأوضح موقع التواصل الاجتماعي أن سبب الإغلاق هو مخالفة القوانين. وكانت مجموعة من أعضاء الكونغرس أرسلت خطابا للرئيس التنفيذي لتويتر، الشهر الماضي، لإزالة محتويات وحسابات "منظمات إرهابية كحماس وحزب الله، من بينها قناة المنار باللغة الإنجليزية، ابتداء من أول نوفمبر". وقال متحدث باسم تويتر لوكالة فرانس برس "لا يوجد مكان على تويتر للمنظمات الارهابية غير الشرعية والجماعات المتطرفة العنيفة". وقد أوقف تويتر جميع الحسابات المرتبطة بحماس، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام.