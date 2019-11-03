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اقامة خيمة اعتصام امام مكتب رئيس الحكومة احتجاجاً على العنف في المجتمع العربي



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اقامت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية اليوم الاحد خيمة اعتصام امام مكتب رئيس الحكومة في القدس,احتجاجاً على اعمال العنف والجرائم في الوسط العربي.


شارك في افتتاح الخيمة رئيس لجنة المتابعة محمد بركة واعضاء كنيست من القائمة المشتركة ورؤساء مجالس ورؤساء الاحزاب وشخصيات سياسية واجتماعية.

افتتح المؤتمر الصحفي بكلمة عضو الكنيست د.اسامة السعدي الذي اكد اهمية اقامة الخيمة التي ستستمر 3 ايام كما وتم اعلان الاضراب عن الطعام كخطوة احتجاجية.

وقال رئيس لجنة المتابعة للجماهير العربية محمد بركة في افتتاح الخيمة، نحن هناك نمثل كل قيادات جماهيرنا الوطنية، قيادة لجنة المتابعة، وأعضاء الكنيست من القائمة المشتركة، ورؤساء السلطات المحلية العربية، وقيادات أحزاب وناشطين. قد باشرنا منذ شهر بسلسلة نشاطات، بدءا من الاضراب العام، وسلسلة مظاهرات وتظاهرات، واغلاق شارع 6، واليوم نأتي الى هنا، لنحمل الحكومة مباشرة، مسؤوليتها عن استفحال الجريمة، بتواطؤ الشرطة معها.
وشدد بركة، على أننا مجتمع كسائر المجتمعات، نسعى للعيش بطمأنينة، ونحن لسنا شعب عنيف، كما يزعم قادة الحكومة، إذ يعترفون بأن المتورطين بالجريمة هم 2%، ما يعني أن 98% يريدون العيش بسلام.
وقال بركة، إن تواطؤ الشرطة يظهر من الاحصائيات التي بين أيدينا، فمنذ مطلع العام قتل 79 شخصا في مجتمعنا العربي، يعني 52 قتيلا لكل مليون نسمة، بينما المعدل في الضفة المحتلة هو 9 قتلى لكل مليون نسمة، وفي الأردن 11 قتيلا لكل مليون نسمة، وهذا الفارق الشاسع هو بسبب تواطؤ الشرطة.
وتدعو المتابعة جماهير شعبنا للتدفق على خيمة الاحتجاج التي ستبقى قائمة حتى مساء يوم الثلاثاء القريب.




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