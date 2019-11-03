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تحديد المدة المبدئية لغياب سواريز



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، عن المدة المبدئية لغياب الأوروجوائي لويس سواريز، مهاجم برشلونة، عن المباريات بسبب الإصابة.

وكان سواريز غادر مباراة فريقه أمام ليفانتي، أمس السبت، بعد 40 دقيقة والتي خسرها برشلونة بنتيجة 1-3 ضمن منافسات الجولة الـ12 من الليجا.
وأعلن برشلونة أن سواريز يعاني من إصابة في العضلة النعلية للساق اليمنى، وأن موعد عودته يعتمد على مدى تعافيه من الإصابة.
ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن مدة الغياب المبدئية لسواريز ستكون عن مباراتي سلافيا براج في دوري أبطال أوروبا وسيلتا فيجو في الليجا.
كما أن سواريز لن يتواجد مع منتخب أوروجواي خلال فترة التوقف الدولي المقبلة خلال الشهر الجاري.
يُذكر أن برشلونة يحتل صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 22 نقطة بفارق الأهداف عن ريال مدريد.
تحديد المدة المبدئية لغياب سواريز




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