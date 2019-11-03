تحديد, المدة, المبدئية, لغياب, سواريز,

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أثنى مدرب مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، بشدة على نجم برشلونة، مؤكدًا أنه لو خاض...
وصل الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، إلى التشكيلة المثالية...
قاد الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، فريقه لتحقيق الفوز الكاسح على...
ذكر موقع Football Talent Scout على "تويتر" المهتم بالمواهب الشابة في العالم، بأن كريستيانو...
كشف قائد دفاع برشلونة جيرارد بيكيه، تفاصيل جديدة بشأن مساعي لاعبي العملاق...
اعترف كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، بأنه شعر ببعض الخوف خلال مباراة فريقه أمام...
أكد الكرواتي لوكا مودريتش، نجم وسط ريال مدريد الإسباني، أن هدفا سجله فريقه، غير...
قال المدير الفني لريال مدريد، زين الدين زيدان، الثلاثاء، إنه لا توجد أي عروض...
بعد خروجه في الدقائق الأخيرة من مباراة ليفربول وتوتنهام هوتسبير في الدوري...
حقق فريق برشلونة انتصاراً عريضًا بخماسية لهدف خلال مواجهة بلد الوليد مساء...