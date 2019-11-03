طمرة:سطو, مسلح, على, محطة, وقود, وسرقة, عشرات, الاف, الشواقل,

جاء في بيان صادر عن الناطقة بلسان شرطة الجليل أن مجهول اقدم على سرقة مكاتب محطة وقود على الشارع رقم 70 قرب مدينة طمرة صباح اليوم الاحد.

وجاء في البيان ان ملثم دخل تحت تهديد السلاح وقام بسرقة عشرات الاف الشواقل.الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق.