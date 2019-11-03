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طرعان تشتح سواداً وتستعد لتشييع جثمان الشاب فالح دحلة



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تسود بلدة طرعان اجواء من الحزن والاسى بعد الاحداث الاليمة التي شهدتها البلدة في اليومين الاخيرين مما اسفر عن مقتل الشاب فالح دحلة(36عاماً).


يشار الى أن شجار عنيف وقع مساء الجمعة في طرعان ادى الى مقتل شاب واصابة اخرين.

وجاء في نعي من عائلة دحلة:"آل دحلة في طرعان والخارج ينعون بمزيد من الأسى والحزن فقيدهم الغالي الشاب :فالح نادر دحلة عن عمر يناهز ال (36) عاماً . 
الذي طالته يد الغدر والإجرام برصاصات لئيمة قاتلة أودت بحياته تاركاً خلفه طفلته البالغة من العمر 6 سنوات .رحل فالح والغصة باقية في صدر أمه وزوجته وعائلته التي فجعت برحيله، ورحيل من كان لهم سنداً ومعيلاً . 
هذا وسيشيع جثمانه الطاهر اليوم الأحد الساعة الثالثة من مسجد صلاح الدين الايوبي .
رحم الله فقيدنا الغالي فالح وأسكنه فسيح جناته ، وألهمنا الصبر والسلوان .




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