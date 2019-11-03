يافا:ضبط, 6, كغم, كوكاين, واعتقال, مشتبهين,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي :شرطة إسرائيل تضبط حوالي 6 كيلوغرام من الكوكايين المعده للتوزيع وتلقي القبض على عدة مشتبهين أحدهم من سكان يافا.

شرطة إسرائيل تواصل عملها بشكل حازم وصارم لمكافحة الجرم الخطير - مجال نشر المخدرات الخطره وتركز عملها في تطبيق القانون على تجار المخدرات والمهربينخلال الشهر الماضي، تمكنت شرطة إسرائيل من ضبط 6 كيلوغرامات مواد مشتبهة كمخدرات خطرة من نوع الكوكايين المعده للبيع وانشر ومنعت بذلك توزيعها.في غضون ذلك، القت شرطة إسرائيل خمسة مشتبيهن ، للاشتباه بهم بارتكابهم جرائم خطيرة تتعلق بالمخدرات :أثناء تفتيش داخل منزل مشتبه به (27 عام ، يافا) قبل بضعة أسابيع، ضبطت الشرطة نصف كيلوغرام ماده مشتبه كمخدرات خطرة من نوع الكوكايين. مع جمع البينات المخبرية الفورنزية الكافية ضد المشتبه، تم القاء القبض عليه وتم تمديد توقيفه على يد المحكمة حتى اليوم. هذا وستطلب الشرطة تمديد توقيفه على ذمة التحقيق.خلال عمل قوات الشرطة في نفس النشاط تم ألقاء القبض على مشتبهة (21 عام) من البرازيل بشبهة الوساطة لنقل وتهريب مخدرات بعد ضبط كمية مشتبهة كمخدرات خطرة بوزن اجمالي 3 كيلوغرام من نوع الكوكايين في حقيبتها. تم تمديد توقيفها على يد المحكمة حتى اليوم وسوف تقدم النيابة العامة لواء تل ابيب ضدها لائحة اتهام مرفقة بطلب تمديد توقيف حتى نهاية الاجراءات القانونية.هذا وقامت الشرطة بالقاء القبض على ثلاثة مشتبهين اخرين من كولومبيا (40،44،65عام) قبل حوالي أسبوع بحوزته حوالي 2.5 كيلو غرام مواد مشتبهة كمخدرات خطرة من نوع الكوكايين بشبهة الوساطة والمساعدة في نقل وتهريب مخدرات خطرة، تم تمديد توقيفهم حتى يوم غد الاثنين وسوف تطلب الشرطة تمديد توقيفهم على ذمة التحقيق.*ستواصل شرطة إسرائيل عملها بشكل حازم وصارم في اي وقت واي مكان وعلى جميع المستويات بما فيها الاستخباراتي والميداني مستخدمة كافة وحداتها والاوسائل المتقدمة المتوفرة لديها منها التكنولوجية بهدف الحد من ظاهرة نشر وتهريب وبيع المخدرات الخطرة وستواصل التركيز على تطبيق القانون ضد المجرمين المتورطين ببيع ونشر وتهريب المخدرات الخطرة التي غالبا ما تصل الى الشباب وتشكل خطراً على حياتهم وامنهم الشخصي.*