فعالية الزيت والزيتون في مدرسة ابن سينا الابتدائية – كفر مندا

كلمات متعلقةفعالية, الزيت, والزيتون, في, مدرسة, ابن, سينا, الابتدائية, –, كفر, مندا,
جاء في بيان صادر عن الناطقة بلسان شرطة الجليل أن مجهول اقدم على سرقة مكاتب محطة...
تسود بلدة طرعان اجواء من الحزن والاسى بعد الاحداث الاليمة التي شهدتها البلدة في...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي : شرطة إسرائيل تضبط...
ردا على اوامر الإخلاء التي وزّعتها دائرة اراضي اسرائيل مؤخّرا على سكان بلدة...
كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الأحد، عن تطور جديد يقرب البرتغالي جوزيه مورينيو،...
شهدت المدرسة الثانوية الشاملة في كفر قاسم اليوم السبت 2-11-2019 اجتماعا لأولياء أمور...
أقيم في ميدان رابين في تل ابيب مساء السبت المهرجان الشعبي لاحياء الذكرى ال 24...
كون الجو غائماً جزئياً ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة وتكون فرصة ضعيفة لسقوط...
جاء في بيان صادر عن مركز حيان الطبي:"طواقم حيان للعلاج المكثف قامت بتقديم العلاج ل...
قال رئيس كاحول لفان بيني غانتس إن حكومة برئاسته لن تتساهل مع تعرض سكان جنوب البلاد...