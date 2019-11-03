فعالية الزيت والزيتون في مدرسة ابن سينا الابتدائية – كفر مندا

كرست مدرسة ابن سينا الابتدائية يوما حافلا لفعاليات الزيت والزيتون نتج عنها الكثير من الفعاليات والإبداعات الطلابية. وقد شارك جميع الطلاب دون استثناء بتلك الفعالية، وذلك لخلق روح المحبة والالفة والتعاون بين الجميع ومحبة الاخرين .ابتدأ اليوم بعرض وشرح عن اهمية شجرة الزيتون ، ومن ثم تزيين الصّفوف وردهات المدرسة بأوراقٍ ورسوماتٍ وأعمالٍ فنية من مشتقات الزيت والزيتون، أمثال وحكم، قصائد، قصص ومجسّمات واغاني، واختتمت نشاطاتها بفعالية الزيت والزّيتون، والتي شملت بتحضير المعلمين والطلاب والاهالي اكلات شعبية من مشتقات الزيت والزيتون الّذي قوّى الرّوابط بين الأهل والمدرسة وعمت البهجة والفرحة جميع من شارك في الفعالية.كما يجدر بالذكر ان لجنة اولياء الامور قد شاركت بهذه الفعالية حيث قاموا بزيارة الصفوف وشاركوا الطلاب من أجل رسم الابتسامة على وجوه الطلاب.في نهاية اليوم شكر مدير المدرسة الأستاذ سهيل عيساوي جميع من شارك في إنجاح هذا اليوم، من طلاب ، معلّمين واولياء الامور ، كما وتمنى أن يعود هذا الموسم علينا جميعًا بالخير الوفير.قد قام بتحضير البرنامج مركز الفعاليات الاجتماعية الاستاذ محمد زيدان ونائب المدير الاستاذ لؤي سعدي بالتعاون مع المربين والمعلمين في المدرسة