تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-11-03 12:19:17 تويتر يوقف حسابات حماس وقناة المنار |  2019-11-03 11:20:57 تحديد المدة المبدئية لغياب سواريز |  2019-11-03 11:19:23 6 طرق طبيعية تساعدك على استعادة البصر سريعاً |  2019-11-03 11:11:16 طمرة:سطو مسلح على محطة وقود وسرقة عشرات الاف الشواقل |  2019-11-03 10:55:02 طرعان تشتح سواداً وتستعد لتشييع جثمان الشاب فالح دحلة |  2019-11-03 10:49:17 يافا:ضبط 6 كغم كوكاين واعتقال مشتبهين |  2019-11-03 10:46:38 المتابعة تدعو لوحدة صف كفاحية لدفن خطة "كرفانات" لتهجير عشرات الالوف في النقب |  2019-11-03 09:45:28 هل تعلم أن الأظافر تعكس مشاكل صحية بعضها خطير؟ |  2019-11-03 09:43:46 جلسة عشاء تقرب مورينيو من آرسنال |  2019-11-03 09:40:19 فعالية الزيت والزيتون في مدرسة ابن سينا الابتدائية – كفر مندا |  2019-11-03 09:36:51 اجتماع لأهالي الطلاب والطالبات في الثانوية الشاملة كفر قاسم |  2019-11-03 09:31:09 مهرجان حاشد لاحياء الذكرى ال 24 لاغتيال يتسحاك رابين |  2019-11-03 09:26:30 أميركا تهرّب أكثر من 30 مليون دولار من النفط السوري |  2019-11-03 07:00:23 الطقس:اجواء غائمة جزئياً وارتفاع طفيف على درجات الحرارة |  2019-11-03 07:05:53 16 اصابة جراء شجار في ابو سنان |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اجتماع لأهالي الطلاب والطالبات في الثانوية الشاملة كفر قاسم



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



شهدت المدرسة الثانوية الشاملة في كفر قاسم اليوم السبت 2-11-2019   اجتماعا لأولياء أمور الطلاب، حرصا من إدارة المدرسة على التواصل مع أولياء الأمور وتأكيدا لدور ولي الأمر كشريك في العملية التعليمية والتربوية لذا فقد تم دعوتهم الى الاجتماع لأهالي الطلاب والطالبات من كل الصفوف في المدرسة من العاشر حتى الثاني عشر.

هذا وتم توزيع شهادات لصفوف العواشر التي تبين نتائج امتحانات التشخيص.
هذا وقام مربو الصفوف بلقاء ذوي الطلاب والطالبات وتقديم الشرح الوافي عن أداء ابنهم/ابنتهم.
وفي صفوف الحوادي عشر والثواني عشر تم تقديم شرح وافٍ عن امتحانات البجروت والمواضيع التي سيتقدم إليها الطلبة، وأهمية الإستعداد التام للإمتحانات من قبل الطالب.
هذا وأكد مدير المدرسة الدكتور إياد عامر للأهالي عند تنقله بين الصفوف عن الدور الهام والفاعل للمجتمع المحيط بالمدرسة والعلاقة الوثيقة بين أولياء الأمور والإدارة بما يعود بالنفع على أبنائنا الطلاب ودعا إلى أن تحرص الأسرة على المتابعة والتواصل الدائم مع المدرسة، ومساندتها في مسيرتها التربوية والتعليمية.
وفي نهاية اللقاء أعرب الأهالي عن ارتياحهم للأجواء التربوية والتعليمية وثقتهم بالمدرسة الثانوية الشاملة كونها تقوم بواجباتها وجهودها من أجل مستقبل آمن ومثمر لأبنائنا.




كلمات متعلقة

اجتماع, لأهالي, الطلاب, والطالبات, في, الثانوية, الشاملة, كفر, قاسم,

تابعونــا

طمرة:سطو مسلح على محطة وقود وسرقة عشرات الاف الشواقل طمرة:سطو مسلح على محطة وقود وسرقة عشرات الاف الشواقل 2019-11-03 | 11:11:16

جاء في بيان صادر عن الناطقة بلسان شرطة الجليل أن مجهول اقدم على سرقة مكاتب محطة...

طرعان تشتح سواداً وتستعد لتشييع جثمان الشاب فالح دحلة طرعان تشتح سواداً وتستعد لتشييع جثمان الشاب فالح دحلة 2019-11-03 | 10:55:02

تسود بلدة طرعان اجواء من الحزن والاسى بعد الاحداث الاليمة التي شهدتها البلدة في...

يافا:ضبط 6 كغم كوكاين واعتقال مشتبهين يافا:ضبط 6 كغم كوكاين واعتقال مشتبهين 2019-11-03 | 10:49:17

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي : شرطة إسرائيل تضبط...

المتابعة تدعو لوحدة صف كفاحية لدفن خطة "كرفانات" لتهجير عشرات الالوف في النقب المتابعة تدعو لوحدة صف كفاحية لدفن خطة "كرفانات" لتهجير عشرات الالوف في النقب 2019-11-03 | 10:46:38

ردا على اوامر الإخلاء التي وزّعتها دائرة اراضي اسرائيل مؤخّرا على سكان بلدة...

جلسة عشاء تقرب مورينيو من آرسنال جلسة عشاء تقرب مورينيو من آرسنال 2019-11-03 | 09:43:46

كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الأحد، عن تطور جديد يقرب البرتغالي جوزيه مورينيو،...

فعالية الزيت والزيتون في مدرسة ابن سينا الابتدائية – كفر مندا فعالية الزيت والزيتون في مدرسة ابن سينا الابتدائية – كفر مندا 2019-11-03 | 09:40:19

كرست مدرسة ابن سينا الابتدائية يوما حافلا لفعاليات الزيت والزيتون نتج عنها...

مهرجان حاشد لاحياء الذكرى ال 24 لاغتيال يتسحاك رابين مهرجان حاشد لاحياء الذكرى ال 24 لاغتيال يتسحاك رابين 2019-11-03 | 09:31:09

أقيم في ميدان رابين في تل ابيب مساء السبت المهرجان الشعبي لاحياء الذكرى ال 24...

الطقس:اجواء غائمة جزئياً وارتفاع طفيف على درجات الحرارة الطقس:اجواء غائمة جزئياً وارتفاع طفيف على درجات الحرارة 2019-11-03 | 07:00:23

كون الجو غائماً جزئياً ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة وتكون فرصة ضعيفة لسقوط...

16 اصابة جراء شجار في ابو سنان 16 اصابة جراء شجار في ابو سنان 2019-11-03 | 07:05:53

جاء في بيان صادر عن مركز حيان الطبي:"طواقم حيان للعلاج المكثف قامت بتقديم العلاج ل...

غانتس: حكومة برئاستي لن تقبل بتعرض سكان جنوب البلاد للتهديد غانتس: حكومة برئاستي لن تقبل بتعرض سكان جنوب البلاد للتهديد 2019-11-03 | 07:00:25

قال رئيس كاحول لفان بيني غانتس إن حكومة برئاسته لن تتساهل مع تعرض سكان جنوب البلاد...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids ازدحامات مرورية حادث طرق شارع التفافي الناصرة مفرق دودج نصب كاشف معادن الشرطة مداخل البلدة القديمة القدس اطلاق نار مدخل مبنى تجاري سخنين مجهولون وابل شرطة تحطم زجاج بث مباشر : روما و ريال مدريدمحمد ياسر بشوتي جنازة تشييع جثمان المقبرة مجد الكروم حادث تراكتورون مصرع الشاب كمال عزاومة النقب حادث طرق اصطدام سيارة صخور شارع اسعاف شرطة ذاتي مأمون كنعان طمرة قاضي شرعي انتخاب قضاة المحامي قضاة شرعيين جدد 7طفل علق راسه حديد شباك رحوفوت مركز تخليص عامل شاب طرعان موز افعى سامة جذع شجرة زواحف عثور أموال ضريبة الارنونا مجلس مجدال تيفن مجلس كسرى سميع يانوح جت توزيع مصرع عامل سقط ارتفاع بناء بئر سعكوف الرملة مركز البلاد اسعاف ورشة فلسطينينانسي حوا من حيفا تعلن انسحابها من برنامج اراب ايدول رجل عمال عربي منطقة سخنين يهودية شاب عربي اعتقال أمسية زجلية شعر طرعان موسى حافظ مشاركة واسعة قرية مركز جماهيريمصرع شاب غرق مجمع مياه شارع 232 الجنوب انقاذ جثة انتشال
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com