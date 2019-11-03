اجتماع, لأهالي, الطلاب, والطالبات, في, الثانوية, الشاملة, كفر, قاسم,

شهدت المدرسة الثانوية الشاملة في كفر قاسم اليوم السبت 2-11-2019 اجتماعا لأولياء أمور الطلاب، حرصا من إدارة المدرسة على التواصل مع أولياء الأمور وتأكيدا لدور ولي الأمر كشريك في العملية التعليمية والتربوية لذا فقد تم دعوتهم الى الاجتماع لأهالي الطلاب والطالبات من كل الصفوف في المدرسة من العاشر حتى الثاني عشر.

هذا وتم توزيع شهادات لصفوف العواشر التي تبين نتائج امتحانات التشخيص.هذا وقام مربو الصفوف بلقاء ذوي الطلاب والطالبات وتقديم الشرح الوافي عن أداء ابنهم/ابنتهم.وفي صفوف الحوادي عشر والثواني عشر تم تقديم شرح وافٍ عن امتحانات البجروت والمواضيع التي سيتقدم إليها الطلبة، وأهمية الإستعداد التام للإمتحانات من قبل الطالب.هذا وأكد مدير المدرسة الدكتور إياد عامر للأهالي عند تنقله بين الصفوف عن الدور الهام والفاعل للمجتمع المحيط بالمدرسة والعلاقة الوثيقة بين أولياء الأمور والإدارة بما يعود بالنفع على أبنائنا الطلاب ودعا إلى أن تحرص الأسرة على المتابعة والتواصل الدائم مع المدرسة، ومساندتها في مسيرتها التربوية والتعليمية.وفي نهاية اللقاء أعرب الأهالي عن ارتياحهم للأجواء التربوية والتعليمية وثقتهم بالمدرسة الثانوية الشاملة كونها تقوم بواجباتها وجهودها من أجل مستقبل آمن ومثمر لأبنائنا.