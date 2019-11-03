مهرجان, حاشد, لاحياء, الذكرى, ال, 24, لاغتيال, يتسحاك, رابين,

أقيم في ميدان رابين في تل ابيب مساء السبت المهرجان الشعبي لاحياء الذكرى ال 24 لاغتيال رئيس الوزراء الاسرائيلي يتسحاق رابين بمشاركة عشرات آلاف الأشخاص .

والقى رئيس كاحول لفان بيني غانتس الكلمة الرئيسية في المهرجان قال فيها ان الكراهية امست مرة اخرى سلاحا خطيرا بيد ساسة عديمي المسؤولية واضاف ان ربين اغتيل بسبب الانشقاق والتحريض والكراهية وها نحن الان بعد 24 عاما عن غياب رابين نرى، ويا للعار، هذا التحريض اللئيم يرفع رأسه مرة من جديد . واضاف انه كرئيس وزراء سيسعى ويعمل على جعل المهرجان مهرجانا رسميا يشارك فيه كل الاطياف السياسية للتعبير عن حزنها للعملية الاغتيال الحقيرة