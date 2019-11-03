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الطقس:اجواء غائمة جزئياً وارتفاع طفيف على درجات الحرارة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كون الجو غائماً جزئياً ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار محلية خفيفة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الطقس:اجواء غائمة جزئياً وارتفاع طفيف على درجات الحرارة




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