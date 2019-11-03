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16 اصابة جراء شجار في ابو سنان



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جاء في بيان صادر عن مركز حيان الطبي:"طواقم حيان للعلاج المكثف قامت بتقديم العلاج ل 16 اصابة بعد تعرضهم لاصابات خلال شجار بقرية ابو سنان حيث تم نقل 11 اصابة لمستشفى نهريا لاستكمال العلاج.

جميع الاصابات وصفت بالطفيفة.

وافاد مراسلنا ان الحديث يدور عن شجار خلال برنامج فني للمجلس المحلي.

رئيس المجلس المحلي السيد فوزي مشلب ومستشاره السيد حبيب جهجاه قالا: المهرجان كان فريدا من نوعه ونريد أن نتحدث عن نجاحه ودخوله الى سجلات التاريخ الأبوسنانية فالفرحة كانت كبيرة ورائعة. لن نسمح للعنف أن يعكّر الأجواء أو أن يُسيطر عليها وسنواصل بعقد مثل هذه المهرجانات التاريخية والناجحة لمواطنينا الكرام في أبوسنان كما عودناهم منذ أقل من سنة بعد تولينا رئاسة المجلس المحلي. نأمل أن يعود المصابين الى بيوتهم سالمين غانمين ونطلب من الشرطة أن تواصل التحقيقات اللازمة من أجل الوصول الى الجناة.





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