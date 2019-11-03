غانتس:, حكومة, برئاستي, لن, تقبل, بتعرض, سكان, جنوب, البلاد, للتهديد,

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اصيب شاب مساء اليوم السبت بجراح متوسطة جراء تعرضه لاطلاق نار في حي راس الهيش...
أمام شلال الدم الذي ينزف يوما بعد يوم واستفحال العنف والجريمة في المجتمع العربي: ...
قام محافظ بنك إسرائيل، بروفيسور أمير يرون، بزيارة مدينة الناصرة والقى خطابًا في...
تظاهر اليوم العشرات من الأهالي ومن النشطاء العرب واليهود أمام سجن الرملة، وذلك...
نظم اتحاد الطلبة المقدسيين احتفالاً بإعادة تشكيله ضمن ملتقاه الوطني الطلابي...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:الشرطة شرعت بالتحقيق...
تجدد ظهر اليوم السبت الشجار العنيف في بلدة طرعان وتخلله حرق محلات تجارية كما افاد...
في خطوة لافتة بادر اليها مدير المدرسة الاستاذ أحمد كبها، قامت المدرسة "الأهليّة"...
شهد سهل دير حنا انطلاق التراكتورون الطيار لصاحبه بلال قواطين عاصله وكان مساعده...
يكون الجو خريفيا ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة وتكون الفرصة مهيأة لسقوط...