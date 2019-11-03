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غانتس: حكومة برئاستي لن تقبل بتعرض سكان جنوب البلاد للتهديد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال رئيس كاحول لفان بيني غانتس إن حكومة برئاسته لن تتساهل مع تعرض سكان جنوب البلاد للتهديد ولن تقبل بالمساس بالسيادة الإسرائيلية.

وكتب غانتس في شبكة توتير انه ستتم إعادة قوة الردع باي ثمن حتى ولو اضطرنا الى استهداف كل من يعمل على تصعيد الأوضاع 
واوضح غانتس ان حزبه سيؤيد اي رد حازم ومسؤول ستتخذه الحكومة من اجل جلب الهدوء الى سكان الجنوب مؤكدا ان هذا هو التزامنا وواجبنا .
غانتس: حكومة برئاستي لن تقبل بتعرض سكان جنوب البلاد للتهديد




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