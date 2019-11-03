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ام الفحم:وفاة الشابة مي محاميد جراء نوبة قلبية وسقوطها عن ارتفاع



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انتقلت الى رحمته تعالى الشابة مي رياض عياش محاميد (ام محمود) 25 عاما حرم وحيد محمد حمزة جبارين جراء تعرضها لنوبة قلبية وسقوطها عن ارتفاع في منزلها بحي الخلايل بام الفحم مساء السبت.

الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت الشابة للمستشفى بحالة حرجة توفيت لاحقا.

وافادت مصادر ان الحديث يدور عن اصابتها بنوبة قلبية ادت الى سقوطها ووفاتها.





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