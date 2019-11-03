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اعتقال مشتبه بطعن شخصين في حيفا واصابتهما بجراح



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جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: الشرطة تلقي القبض على احد سكان مدينة حيفا البالغ من العمر 40 عام بشبهة تورطه في حادثة الطعن في مدينة حيفا هذا المساء والتي اسفرت عن اصابة احد سكان المدينة البالغ من العمر 47 عام باصابات متوسطة واخر 22 عام باصابات طفيفة.

تلقى مركز الشرطة 100 قبل قليل بلاغ حول حادثة طعن خلال شجار اندلع في شارع خوري في مدينة حيفا والتي اسفرت عن اصابة اثنين من سكان المدينة.

وفق مصادر طبية احيل من المكان مصاب باصابات متوسطة وآخر باصابات طفيفة الى مشفى رامبام.

قوات من الشرطة وصلت الى المكان وشرعت بانشطة مسح وتفتيش لرصد الجناة فالقوا القبض على مشتبه يبلغ من العمر 40 عام واحالوه الى التحقيق.

هذا وسيحال المشتبه يوم غد الى المحكمة للنظر في طلب الشرطة لتمديد توقيفه على ذمة التحقيق.

اعتقال مشتبه بطعن شخصين في حيفا واصابتهما بجراح




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