تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-11-02 20:33:39 اصابة شاب باطلاق نار في ام الفحم |  2019-11-02 18:11:38 المتابعة تعلن عن اقامة خيمة اعتصام امام مكتب رئيس الحكومة احتجاجاً على احداث العنف |  2019-11-02 18:09:32 جوارديولا: لو خضت حربًا سآخذ لاعب برشلونة |  2019-11-02 18:07:14 نتنياهو يتشاور مع الجيش والأمن بشأن غزة |  2019-11-02 18:00:36 محافظ بنك إسرائيل يزور الناصرة ويجتمع بمبادرين ورجال أعمال ومديري مستشفيات ويشارك في المؤتمر الروتاري |  2019-11-02 18:06:03 النائب جبارين أمام سجن الرملة: نطالب بإطلاقِ سراح هبة اللبدي فورًا |  2019-11-02 18:02:44 رئيس جامعة القدس يرعى حفل إعادة تشكيل اتحاد الطلبة المقدسيين |  2019-11-02 13:33:10 اصابة شاب خلال شجار في حيفا |  2019-11-02 13:29:42 تجدد الشجار العنيف في طرعان والشرطة تهرع للمكان |  2019-11-02 11:12:32 "الاهليّة" ام الفحم تكرم الطلاب المتفوقين في البجروت‎ |  2019-11-02 11:09:34 التراكتورون الطائر لبلال قواطين يطير في سماء عرابة |  2019-11-02 11:04:39 فوز بيتي لهبوعيل كوكب على باقة بثلاثية |  2019-11-02 11:02:35 حماس: سنواجه اي عدوان من الاحتلال |  2019-11-02 07:00:31 الطقس:اجواء خريفية وانخفاض على درجات الحرارة |  2019-11-02 07:00:25 أكثر من 200 طبيبًا يشاركون في مؤتمر صحة الأم والطفل في الناصرة |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الشرطة تضبط سائق ثمل ولا يملك رخصة قيادة في الجنوب



  |     |   اضافة تعليق



بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: فجر هذا اليوم قام افراد شرطة المرور بتطبيق القانون على الطريق 4 في منطقة الجنوب.


خلال النشاط تم توقيف سائق سيارة خاصة قرب مفترق اشكلون وعندما طلب افراد الشرطة من السائق ان يعرف عن نفسه رفض ذلك ورفض ان يعرض امامهم اي مستند للتشخيص.

من فحص اولي تبين ان السائق من سكان تل السبع في العشرينات من عمره ولم يصدر يوما رخصة قيادة الى جانب ذلك انبثقت منه رائحة قوية للكحول مما اثا شكوك افراد الشرطة انه يقود السيارة وهو ثمل.

على الفور تم اجراء فحص له حيق تبين ان كميات الكحول في جسمة 499 ملغرام (ضعف الكمية القوى التي يسمح بها القانون).

على الفور تم الغاء استخدام سيارته لمدة 30 يوم والقي القبض عليه واحيل الى التحقيق يوم غد سيحال الى المحكمة للنظر في طلب الشرطة لتمديد توقيفه على ذمة التحقيق.
.





كلمات متعلقة

الشرطة, تضبط, سائق, ثمل, ولا, يملك, رخصة, قيادة, في, الجنوب,

تابعونــا

اصابة شاب باطلاق نار في ام الفحم اصابة شاب باطلاق نار في ام الفحم 2019-11-02 | 20:33:39

اصيب شاب مساء اليوم السبت بجراح متوسطة جراء تعرضه لاطلاق نار في حي راس الهيش...

المتابعة تعلن عن اقامة خيمة اعتصام امام مكتب رئيس الحكومة احتجاجاً على احداث العنف المتابعة تعلن عن اقامة خيمة اعتصام امام مكتب رئيس الحكومة احتجاجاً على احداث العنف 2019-11-02 | 18:11:38

أمام شلال الدم الذي ينزف يوما بعد يوم واستفحال العنف والجريمة في المجتمع العربي: ...

محافظ بنك إسرائيل يزور الناصرة ويجتمع بمبادرين ورجال أعمال ومديري مستشفيات ويشارك في المؤتمر الروتاري محافظ بنك إسرائيل يزور الناصرة ويجتمع بمبادرين ورجال أعمال ومديري مستشفيات ويشارك في المؤتمر الروتاري 2019-11-02 | 18:00:36

قام محافظ بنك إسرائيل، بروفيسور أمير يرون، بزيارة مدينة الناصرة والقى خطابًا في...

النائب جبارين أمام سجن الرملة: نطالب بإطلاقِ سراح هبة اللبدي فورًا النائب جبارين أمام سجن الرملة: نطالب بإطلاقِ سراح هبة اللبدي فورًا 2019-11-02 | 18:06:03

تظاهر اليوم العشرات من الأهالي ومن النشطاء العرب واليهود أمام سجن الرملة، وذلك...

رئيس جامعة القدس يرعى حفل إعادة تشكيل اتحاد الطلبة المقدسيين رئيس جامعة القدس يرعى حفل إعادة تشكيل اتحاد الطلبة المقدسيين 2019-11-02 | 18:02:44

نظم اتحاد الطلبة المقدسيين احتفالاً بإعادة تشكيله ضمن ملتقاه الوطني الطلابي...

اصابة شاب خلال شجار في حيفا اصابة شاب خلال شجار في حيفا 2019-11-02 | 13:33:10

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:الشرطة شرعت بالتحقيق...

تجدد الشجار العنيف في طرعان والشرطة تهرع للمكان تجدد الشجار العنيف في طرعان والشرطة تهرع للمكان 2019-11-02 | 13:29:42

تجدد ظهر اليوم السبت الشجار العنيف في بلدة طرعان وتخلله حرق محلات تجارية كما افاد...

"الاهليّة" ام الفحم تكرم الطلاب المتفوقين في البجروت‎ "الاهليّة" ام الفحم تكرم الطلاب المتفوقين في البجروت‎ 2019-11-02 | 11:12:32

في خطوة لافتة بادر اليها مدير المدرسة الاستاذ أحمد كبها، قامت المدرسة "الأهليّة"...

التراكتورون الطائر لبلال قواطين يطير في سماء عرابة التراكتورون الطائر لبلال قواطين يطير في سماء عرابة 2019-11-02 | 11:09:34

شهد سهل دير حنا انطلاق التراكتورون الطيار لصاحبه بلال قواطين عاصله وكان مساعده...

الطقس:اجواء خريفية وانخفاض على درجات الحرارة الطقس:اجواء خريفية وانخفاض على درجات الحرارة 2019-11-02 | 07:00:31

يكون الجو خريفيا ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة وتكون الفرصة مهيأة لسقوط...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اطلاق نار سيارات بيت قنبلة قنبلتان هلع صوت قرية اعتقال شاب مشتبه الشيخ مجدي الخطيب ابو القسام عرابة مدينة شرطة حركة اسلامية شق شمالي طرعان التزام اضراب عام مدارس لجنة المتابعة مجلس طرعان عماد دحلة عدسة الصنارة أجواء الحج الحجاج الحرم المكي الشريف مكة المكرمة الحاج محمد عواد القدس عبوة ناسفة حقيبة اعتقال تفجير احباط فلسطيني الشرطة الاسعاف اسرائيل مدينة شكيب شمشوم الشرطة اعتقالات الناصرة اطلاق نار مشتبهين مقتل رئيس بلدية عرابة رسالة تهديد علي عاصلة شرطة مسجاف اللغة الانجليزية حنان ابو الفية تجميل عملية مستشفى وفاة الخضيرة ابو غوش يضع ابنته داخل وعاء ويغلقه عليها ليعاقبها اعتقال القدس الشرطة فيسبوك فيديوكفر قرع . محاولة اضرام النار مدخل محطة الشرطة الجماهيرية مصرع امرأة سيارة حادث طرق مروع شارع العرفا 90 جنوب البلاد طرق مروع سواعد محمد المرحوم فاعور سواعد الحسينية التبرع بقلب يشاي طبعون اضرام النار سيارة ام الفحم حي المحاجنة الشرطة اطفاء اضرار احتراق عامل اصابة ام الفحم سقط سقوط ارتفاع ورشة بناء هرتسليا اطلاق نار سيارة مواطن عرابة دون اصابات اضرار جسيمة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com