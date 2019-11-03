الشرطة, تضبط, سائق, ثمل, ولا, يملك, رخصة, قيادة, في, الجنوب,

بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: فجر هذا اليوم قام افراد شرطة المرور بتطبيق القانون على الطريق 4 في منطقة الجنوب.





خلال النشاط تم توقيف سائق سيارة خاصة قرب مفترق اشكلون وعندما طلب افراد الشرطة من السائق ان يعرف عن نفسه رفض ذلك ورفض ان يعرض امامهم اي مستند للتشخيص.

من فحص اولي تبين ان السائق من سكان تل السبع في العشرينات من عمره ولم يصدر يوما رخصة قيادة الى جانب ذلك انبثقت منه رائحة قوية للكحول مما اثا شكوك افراد الشرطة انه يقود السيارة وهو ثمل.

على الفور تم اجراء فحص له حيق تبين ان كميات الكحول في جسمة 499 ملغرام (ضعف الكمية القوى التي يسمح بها القانون).



على الفور تم الغاء استخدام سيارته لمدة 30 يوم والقي القبض عليه واحيل الى التحقيق يوم غد سيحال الى المحكمة للنظر في طلب الشرطة لتمديد توقيفه على ذمة التحقيق.

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