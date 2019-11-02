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اصابة شاب باطلاق نار في ام الفحم



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اصيب شاب مساء اليوم السبت بجراح متوسطة جراء تعرضه لاطلاق نار في حي راس الهيش بمدينة ام الفحم.

الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت الشاب للمستشفى لاستكمال العلاج ووصفت حالته بالمتوسطة.


الشرطة هرعت للمكان وباشرت التحقيق.





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