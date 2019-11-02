اصابة, شاب, باطلاق, نار, في, ام, الفحم,

اصيب شاب مساء اليوم السبت بجراح متوسطة جراء تعرضه لاطلاق نار في حي راس الهيش بمدينة ام الفحم.

تابعونــا

المتابعة تعلن عن اقامة خيمة اعتصام امام مكتب رئيس الحكومة احتجاجاً على احداث العنف 2019-11-02 | 18:11:38 أمام شلال الدم الذي ينزف يوما بعد يوم واستفحال العنف والجريمة في المجتمع العربي: ...

محافظ بنك إسرائيل يزور الناصرة ويجتمع بمبادرين ورجال أعمال ومديري مستشفيات ويشارك في المؤتمر الروتاري 2019-11-02 | 18:00:36 قام محافظ بنك إسرائيل، بروفيسور أمير يرون، بزيارة مدينة الناصرة والقى خطابًا في...

النائب جبارين أمام سجن الرملة: نطالب بإطلاقِ سراح هبة اللبدي فورًا 2019-11-02 | 18:06:03 تظاهر اليوم العشرات من الأهالي ومن النشطاء العرب واليهود أمام سجن الرملة، وذلك...

رئيس جامعة القدس يرعى حفل إعادة تشكيل اتحاد الطلبة المقدسيين 2019-11-02 | 18:02:44 نظم اتحاد الطلبة المقدسيين احتفالاً بإعادة تشكيله ضمن ملتقاه الوطني الطلابي...

اصابة شاب خلال شجار في حيفا 2019-11-02 | 13:33:10 جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:الشرطة شرعت بالتحقيق...

تجدد الشجار العنيف في طرعان والشرطة تهرع للمكان 2019-11-02 | 13:29:42 تجدد ظهر اليوم السبت الشجار العنيف في بلدة طرعان وتخلله حرق محلات تجارية كما افاد...

"الاهليّة" ام الفحم تكرم الطلاب المتفوقين في البجروت‎ 2019-11-02 | 11:12:32 في خطوة لافتة بادر اليها مدير المدرسة الاستاذ أحمد كبها، قامت المدرسة "الأهليّة"...

التراكتورون الطائر لبلال قواطين يطير في سماء عرابة 2019-11-02 | 11:09:34 شهد سهل دير حنا انطلاق التراكتورون الطيار لصاحبه بلال قواطين عاصله وكان مساعده...

الطقس:اجواء خريفية وانخفاض على درجات الحرارة 2019-11-02 | 07:00:31 يكون الجو خريفيا ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة وتكون الفرصة مهيأة لسقوط...