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المتابعة تعلن عن اقامة خيمة اعتصام امام مكتب رئيس الحكومة احتجاجاً على احداث العنف



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أمام شلال الدم الذي ينزف يوما بعد يوم واستفحال العنف والجريمة في المجتمع العربي:  تعلن لجنة المتابعة العليا عن اقامة خيمة اعتصام امام مكتب رئيس الحكومة في القدس يوم غد الأحد الموافق ٣/١١/٢٠١٩. 

وتعلن لجنة المتابعة عن الشروع في اضراب عن الطعام في خيمة الاعتصام بمشاركة قيادات الجماهير العربية منذ يوم غد الأحد حتى يوم الثلاثاء القادم. 

كما وتدعو لجنة المتابعة لمؤتمر صحافي لطرح حجم القضية والمطالب وذلك  غدا الساعة ١٢ ظهرا في خيمة الاعتصام امام مكتب رئيس الحكومة في القدس.


المتابعة تعلن عن اقامة خيمة اعتصام امام مكتب رئيس الحكومة احتجاجاً على احداث العنف




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