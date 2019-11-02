جوارديولا:, لو, خضت, حربًا, سآخذ, لاعب, برشلونة,

أثنى مدرب مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، بشدة على نجم برشلونة، مؤكدًا أنه لو خاض حربًا سيصطحبه معه.

فخلال حديث مع "راديو كاتالونيا"، تذكر بيب لاعبه السابق في بايرن ميونخ، الدولي التشيلي أرتورو فيدال، الذي لقبته الصحافة الإيطالية عندما كان في يوفنتوس بـ"المحارب"، قائلا: "إذا تحتم علي الدخول في حرب، سآخذ معي بكل تأكيد أرتورو (فيدال)".وتابع المدرب: "يمكنك أن تركل فيدال في صدره، وسيتحمل دائما العتاب عند الضرورة.. لدي ذكريات رائعة جدا عنه في بايرن، إنه شخص لطيف وطموح لأقصى درجة، وقدم لنا أشياء لم نكن نمتلكها".يذكر أن فيدال لعب قبل ذلك لباير ليفركوزن (2007-2011)، ثم انتقل إلى يوفنتوس (2011- 2015)، وعاد لألمانيا عبر بايرن ميونخ، قبل أن يغادر إلى برشلونة.وقضى "المحارب" في ميونخ ثلاثة مواسم، خاض فيها مع العملاق البافاري 124 مباراة.