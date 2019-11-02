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النائب جبارين أمام سجن الرملة: نطالب بإطلاقِ سراح هبة اللبدي فورًا



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تظاهر اليوم العشرات من الأهالي ومن النشطاء العرب واليهود أمام سجن الرملة، وذلك تضامنًا مع الأسيرة الفلسطينية والأردنية هبة اللبدي، المضربة عن الطعام منذ 40 يومًا احتجاجًا على اعتقالها الإداري، الأمر الذي يعرض حالتها الصحية للخطر. ويشارك في التظاهرة النائبان عن القائمة المشتركة د. يوسف جبارين ود. عوفير كسيف.

 
وقد ردد المتظاهرون الهتافات المساندة لهبة اللبدي وللأسرى في سجون الاحتلال، كما وطالبوا بإطلاق سراح اللبدي فورًا.
 
وقال النائب جبارين خلال التظاهرة: "اننا نحمل الحكومة الاسرائيلية وأجهزتها الأمنية كامل المسؤولية عن سلامة هبة وتدهور حالتها الصحيّة ونطالب بإطلاق سراحها فورًا. هبة ومن خلال معدتها الخاوية تُسطّر نضالًا بطوليًا ضد الاحتلال الاسرائيلي وضد الاعتقالات الادارية الّتي تشكّل جريمة بحق الانسانية".
 
ويذكر ان هبة تضرب عن الطعام لليوم ال-40 على التوالي، وتم نقلها لعيادة سجن الرملة بسبب تدهور حالتها الصحية بشكلٍ جدي.
النائب جبارين أمام سجن الرملة: نطالب بإطلاقِ سراح هبة اللبدي فورًا




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