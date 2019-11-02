تجدد, الشجار, العنيف, في, طرعان, والشرطة, تهرع, للمكان,

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الشرطة تتواجد في البلدة منذ امس بعد ان نشب شجار عنيف اسفر عن مقتل الشاب فالح دحلة.

تجدد ظهر اليوم السبت الشجار العنيف في بلدة طرعان وتخلله حرق محلات تجارية كما افاد شهود عيان بالاضافة الى القاء حجارة والاعتداء على الممتلكات.

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