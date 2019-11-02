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"الاهليّة" ام الفحم تكرم الطلاب المتفوقين في البجروت‎



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في خطوة لافتة بادر اليها مدير المدرسة الاستاذ أحمد كبها، قامت المدرسة "الأهليّة" عتيد ام الفحم بتكريم طلاب الصفوف الثانية عشرة الذين حصلوا على معدل 95 فما فوق بنتائج امتحانات البجروت بدون اضافات )בונוס)  التي اجريت في صف الحادي عشر.  حيث وصل عدد الطلاب الذين تفوقوا في امتحانات البجروت 100 طالب من أصل 196 طالب تقدموا للبجروت في صف الحوادي عشر،  ليتم تكريمهم من قبل مدير المدرسة الاستاذ أحمد كبها وإدارة المدرسة بحصولهم على شهادة تقدير وهدية رمزيّة.  وفي حديث مع مدير المدرسة اعتبر ان الهدف من هذه الخطوة هو تشجيع الطلاب من ناحية تحصيليّة، ورفع معنويات الطلاب الذين اجتهدوا وحصلوا على علامات عالية، وتشجيع روح المنافسة لدى الطلاب الآخرين.  معتبرا ان المدرسة عازمة على الاستمرار بهذا النهج كونها تنظر الى الطلاب بعين الاهتمام فهم فخر للمدرسة والمجتمع العربي عامة.  





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