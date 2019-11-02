التراكتورون, الطائر, لبلال, قواطين, يطير, في, سماء, عرابة,

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في خطوة لافتة بادر اليها مدير المدرسة الاستاذ أحمد كبها، قامت المدرسة "الأهليّة"...
يكون الجو خريفيا ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة وتكون الفرصة مهيأة لسقوط...
بمبادرة من المستشفى الفرنسي بالناصرة الذي يختص برعاية الأم والطفل على مدى أكثر من...
هزة أرضية ضربت البلاد مساء اليوم الجمعة، وكان مركزها على بعد نحو 10 كيلومترات شمال...
اسفر شجار عائلي عنيف في طرعان مساء الجمعة عن اصابة شاب بجراح بالغة الخطيرة واصابة...
اصيب شاب يبلغ من العمر 30 عاما بجراح خطيرة جراء تعرضه لاطلاق نار في بلدة بسمة طبعون...
اسفر شجار عائلي في بلدة كفركنا مساء اليوم الجمعة عن اصابة عدة اشخاص بجراح...
فجعت مدينة عرابة مساء الجمعة بوفاة بسمة مصطفى واكد نصار كالصاعقة (حرم الفلاح علي...
اصيب شاب بجراح وصفت بين الطفيفة والمتوسطة جراء تعرضه لاطلاق نار في...
توجهت النائبة عايدة توما- سليمان (الجبهة، القائمة المشتركة)، برسالة مستعجلة لوزير...