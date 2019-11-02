التراكتورون, الطائر, لبلال, قواطين, يطير, في, سماء, عرابة,

الطيار بلال قواطين عاصله من مدينة عرابة حاصل على ترخيص لهذه المركبة التي تشمل شراع ومروحة كبيرة ومحلرك وبامكانها حمل شخصين مدة اكثر من ساعة في سماء المنطقة .

شهد سهل دير حنا انطلاق التراكتورون الطائر لصاحبه بلال قواطين عاصله وكان مساعده صقر نصار قد رافقه في جولة ميدانية في سماء عرابة ودير حنا التقط صورا للمناطق الخلابة والساحرة لمنطقة البطوف وسماء عيلبون .

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