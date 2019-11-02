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فوز بيتي لهبوعيل كوكب على باقة بثلاثية



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



ضمن مباريات الدرجة الاولى شمال التقى فريقا هبوعيل كوكب ومدربه ادهم هادية في مباراة بيتية امام فريق هبوعيل باقة الغربية وبحضور المئات من مشجعي هبوعيل كوكب .


الشوط الاول شهد اداء دون المستوى من قبل الفريقين افضلية لهبوعيل كوكب الذي شن الهجمات المكثفة في الدقائق الاخيرة من الشوط الاول اسفرت عن تسجيل اللاعب بلال سبع هدف رائع في الدقيقة ال 41 وبعد دقائق معدودة سجل اللاعب عبد مرجان الهدف الثاني وانتهى الشوط الاول بتفوق هبوعيل كوكب بهدفين .

الشوط الثاني  تمكن اللاعب احمد ذياب من تسجيل الهدف الثالث لهبوعيل كوكب  في الدقيقة الثانية فيما شهد الشوط الثاني محاولات عديدة لفريق باقة لتقليص النتيجة الا ان المحاولات باءت بالفشل وانتهت المباراة بفوز بيتي ثمين لهبوعيل كوكبب النتيجة ثلاثة اهداف دون رد وعودة لمسار الانتصارات.




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