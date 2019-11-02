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حماس: سنواجه اي عدوان من الاحتلال



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اكدت حركة حماس ان القصف الاسرائيلي على مواقع المقاومة والاهل في غزة هو استمرار لمسلسل العدوان والإجرام الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، وتصعيد خطير بحق المدنيين الأبرياء.  وقال فوزي برهوم الناطق باسم "حماس" فوزي برهوم ان الاحتلال الاسرائيلي يتحمل تبعات القصف وتداعياته مضيفا:" فحجم الاعتداءات التي طالت العديد من مواقع المقاومة يعكس نواياه المسبقة بالتدمير والتخريب، وإن قتل الأبرياء وتفجير الأوضاع مع المقاومة الباسلة لن يرتد إلا في وجه الاحتلال".  ونعى برهوم الشهيد أحمد الشحري الذي ارتقى جراء هذا القصف الاسرائيلي، متمنيا الشفاء العاجل والمعافاة للجرحى والمصابين.  واكد برهوم أن دماء أبناء الشعب الفلسطيني غالية لن يسمح أحد للاحتلال باستباحتها والتجرؤ عليها، أو أن تكون غزة ساحة لتصدير أزماته الداخلية.واضاف :"إن كل هذه الجرائم لن تكسر صمود شعبنا، ولن تثنينا عن المضي قدما في طريق الجهاد والمقاومة دفاعا عن شعبنا ومواجهة العدوان".
حماس: سنواجه اي عدوان من الاحتلال




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