حماس:, سنواجه, اي, عدوان, من, الاحتلال,

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قصف الجيش الإسرائيلي عدة مناطق في قطاع غزة عقب إطلاق عدة قذائف على المستوطنات...
ادانت محكمة بداية نابلس خلال جلستها، الأربعاء، متهما بقتل ابنته قبل عدة سنوات...
أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أن مقاتلات إسرائيلية أسقطت طائرة مسيرة، كانت...
أعلنت الحكومة الأوكرانية، أنها ستفتح مكتبًا دبلوماسيًا لها لتطوير الابتكار...
اصيب مساء اليوم عددا من المواطنين بحالات اختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال منطقة...
قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالاردن، ان حكم المحكمة العسكرية...
-قررت المحكمة ، مساء اليوم الثلاثاء، الإفراج عن محافظ القدس عدنان غيث، وأمين سر...
أكد محافظ القدس عدنان غيث، على عروبة المدينة المقدسة، وعلى إسلامية المسجد الأقصى...
قال الناطق بلسان الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، ردا على مطالبة منسق اعمال...
افادت مصادر اعلامية فلسطينية ان اسرائيل أعلنت اليوم الأحد، عن اعتزامها بناء 251...