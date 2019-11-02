الطقس:اجواء, خريفية, وانخفاض, على, درجات, الحرارة,

يكون الجو خريفيا ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار محلية خفيفة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية ، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

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هزة أرضية تضرب منطقة طبريا 2019-11-01 | 21:19:19 هزة أرضية ضربت البلاد مساء اليوم الجمعة، وكان مركزها على بعد نحو 10 كيلومترات شمال...

مصرع الشاب فالح دحلة خلال شجار عنيف في طرعان واعلان اضراب عام في البلدة اليوم السبت 2019-11-01 | 23:19:38 اسفر شجار عائلي عنيف في طرعان مساء الجمعة عن اصابة شاب بجراح بالغة الخطيرة واصابة...

اصابة شاب باطلاق نار في بسمة طبعون وحالته خطيرة 2019-11-01 | 19:29:04 اصيب شاب يبلغ من العمر 30 عاما بجراح خطيرة جراء تعرضه لاطلاق نار في بلدة بسمة طبعون...

اصابة شخص خلال شجار عائلي عنيف في كفركنا 2019-11-01 | 18:41:23 اسفر شجار عائلي في بلدة كفركنا مساء اليوم الجمعة عن اصابة عدة اشخاص بجراح...

عرابة:مصرع بسمة مصطفى نصار ام عروه جراء حادث طرق مروع 2019-11-01 | 18:37:05 فجعت مدينة عرابة مساء الجمعة بوفاة بسمة مصطفى واكد نصار كالصاعقة (حرم الفلاح علي...

اصابة شاب باطلاق نار في البعنه 2019-11-01 | 18:23:23 اصيب شاب بجراح وصفت بين الطفيفة والمتوسطة جراء تعرضه لاطلاق نار في...

توما - سليمان تبرق لوزير الداخلية:عصابات الاجرام تهدد رؤساء السلطات المحلية 2019-11-01 | 18:22:08 توجهت النائبة عايدة توما- سليمان (الجبهة، القائمة المشتركة)، برسالة مستعجلة لوزير...

بلدية عرابة توزع 61 حاسوبا على العائلات 2019-11-01 | 18:20:36 بمشاركة رئيس بلدية عرابة عمر واكد نصار، ونائبه زاهي خطيب، وبمشاركة مركز مشروع...