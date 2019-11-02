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الطقس:اجواء خريفية وانخفاض على درجات الحرارة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يكون الجو خريفيا ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار محلية خفيفة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية ، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.
الطقس:اجواء خريفية وانخفاض على درجات الحرارة




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