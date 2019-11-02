قصف الجيش الإسرائيلي عدة مناطق في قطاع غزة عقب إطلاق عدة قذائف على المستوطنات الاسرائيلية المحاذية للقطاع.

وافادت مصادر أن الجيش رصد إطلاق 7 قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه المستوطنات الاسرائيلية المحاذية للقطاع.كما أن صاروخا سقط على منزل في "سديروت" دون أن إصابات ولكن تم تسجيل أضرار مادية لحقت بالمنزل.وأفادت وسائل إعلام عبرية، مساء الجمعة، بسماع دوي صافرات الإنذار في المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، عقب اطلاق قذائف صاروخية من القطاع.هذا ويجري رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في هذه الاثناء مشاورات مع قيادات الاذرع الامنية ومنها رئيس اركان الجيش الاسرائيلي ومختلف القادة العسكريين، وذلك لدراسة امكانيات الرد الاسرائيلي.