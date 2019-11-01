هزة, أرضية, تضرب, منطقة, طبريا,

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اسفر شجار عائلي عنيف في طرعان مساء الجمعة عن اصابة شاب بجراح بالغة الخطيرة واصابة...
اصيب شاب يبلغ من العمر 30 عاما بجراح خطيرة جراء تعرضه لاطلاق نار في بلدة بسمة طبعون...
اسفر شجار عائلي في بلدة كفركنا مساء اليوم الجمعة عن اصابة عدة اشخاص بجراح...
فجعت مدينة عرابة مساء الجمعة بوفاة بسمة مصطفى واكد نصار كالصاعقة (حرم الفلاح علي...
اصيب شاب بجراح وصفت بين الطفيفة والمتوسطة جراء تعرضه لاطلاق نار في...
توجهت النائبة عايدة توما- سليمان (الجبهة، القائمة المشتركة)، برسالة مستعجلة لوزير...
بمشاركة رئيس بلدية عرابة عمر واكد نصار، ونائبه زاهي خطيب، وبمشاركة مركز مشروع...
افتتح مجلس الطلّاب في المدرسة الأرثوذكسيّة الثانويّة هذا العام 2019-2020 برئاسة...
اصيب عامل يبلغ من العمر 45 عاماً جراء سقوطه عن ارتفاع خلال عمله في ورشة بناء بمدينة...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:الشرطة تحقق في جريمة...