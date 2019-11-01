هزة, أرضية, تضرب, منطقة, طبريا,

هزة أرضية ضربت البلاد مساء اليوم الجمعة، وكان مركزها على بعد نحو 10 كيلومترات شمال غربي بحيرة طبريا.

وذكر المعهد الجيوفيزيائي الإسرائيلي، أن قوة الهزة بلغت 3.4 على سلم ريختر، ولم تسفر عن أية أضرار مادية أو خسائر بالأرواح.