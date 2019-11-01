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اصابة شاب باطلاق نار في بسمة طبعون وحالته خطيرة



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اصيب شاب يبلغ من العمر 30 عاما بجراح خطيرة جراء تعرضه لاطلاق نار في بلدة بسمة طبعون مساء اليوم الجمعة.

الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء هرعت للمكان ونقلت الشاب الى المستشفى لاستكمال العلاج.


الشرطة وصلت بقوات معززة وباشرت التحقيق.





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