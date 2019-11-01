اصابة, شخص, خلال, شجار, عائلي, عنيف, في, كفركنا,

يشار الى ان الشجار تخلله اطلاق نار،الشرطة هرعت للمكان وباشرت التحقيق.
يشار الى ان الشجار تخلله اطلاق نار،الشرطة هرعت للمكان وباشرت التحقيق.
يشار الى ان الشجار تخلله اطلاق نار،الشرطة هرعت للمكان وباشرت التحقيق.
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