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اصابة شخص خلال شجار عائلي عنيف في كفركنا



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اسفر شجار عائلي في بلدة كفركنا مساء اليوم الجمعة عن اصابة عدة اشخاص بجراح متفاوتة.


يشار الى ان الشجار تخلله اطلاق نار،الشرطة هرعت للمكان وباشرت التحقيق.

اصابة شخص خلال شجار عائلي عنيف في كفركنا




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