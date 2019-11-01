اصابة, شخص, خلال, شجار, عائلي, عنيف, في, كفركنا,

يشار الى ان الشجار تخلله اطلاق نار،الشرطة هرعت للمكان وباشرت التحقيق.

اسفر شجار عائلي في بلدة كفركنا مساء اليوم الجمعة عن اصابة عدة اشخاص بجراح متفاوتة.

تابعونــا

اصابة شاب باطلاق نار في بسمة طبعون وحالته خطيرة 2019-11-01 | 19:29:04 اصيب شاب يبلغ من العمر 30 عاما بجراح خطيرة جراء تعرضه لاطلاق نار في بلدة بسمة طبعون...

عرابة:اصابة سيدة(56 عاما) في حادث طرق وحالتها حرجة 2019-11-01 | 18:37:05 جاء في بيان صادر عن نجمة داوود الحمراء ان سيدة تبلغ من العمر ٥٦ عاما وصلت الى احدى...

اصابة شاب باطلاق نار في البعنه 2019-11-01 | 18:23:23 اصيب شاب بجراح وصفت بين الطفيفة والمتوسطة جراء تعرضه لاطلاق نار في...

توما - سليمان تبرق لوزير الداخلية:عصابات الاجرام تهدد رؤساء السلطات المحلية 2019-11-01 | 18:22:08 توجهت النائبة عايدة توما- سليمان (الجبهة، القائمة المشتركة)، برسالة مستعجلة لوزير...

بلدية عرابة توزع 61 حاسوبا على العائلات 2019-11-01 | 18:20:36 بمشاركة رئيس بلدية عرابة عمر واكد نصار، ونائبه زاهي خطيب، وبمشاركة مركز مشروع...

اصابة خطيرة لعامل سقط عن علو في المركز 2019-11-01 | 13:06:22 اصيب عامل يبلغ من العمر 45 عاماً جراء سقوطه عن ارتفاع خلال عمله في ورشة بناء بمدينة...

مصرع حسين محمد خوالد باطلاق نار قرب ابطن 2019-11-01 | 08:59:27 جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:الشرطة تحقق في جريمة...

النائب اسامة سعدي يتوجه لرئيس بلدية كرمئيل بخصوص اغلاق شارع الحسينية 2019-11-01 | 12:44:42 ابرق النائب اسامة سعدي، القائمة المشتركة-العربية للتغيير رسالة مستعجلة لرئيس...