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عرابة:اصابة سيدة(56 عاما) في حادث طرق وحالتها حرجة



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جاء في بيان صادر عن نجمة داوود الحمراء ان سيدة تبلغ من العمر ٥٦ عاما وصلت الى احدى العيادات الطبية في مدينة عرابة وحالتها بالغة الخطورة جراء اصابتها في حادث طرق.

الطواقم الطبية وصلت للعيادة ونقلت المصابة للمستشفى وحالتها بالغة الخطورة.

الشرطة باشرت التحقيق.

عرابة:اصابة سيدة(56 عاما) في حادث طرق وحالتها حرجة




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