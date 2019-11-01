عرابة:اصابة, سيدة(56, عاما), في, حادث, طرق, وحالتها, حرجة,

الطواقم الطبية وصلت للعيادة ونقلت المصابة للمستشفى وحالتها بالغة الخطورة.
الشرطة باشرت التحقيق.
الطواقم الطبية وصلت للعيادة ونقلت المصابة للمستشفى وحالتها بالغة الخطورة.
الشرطة باشرت التحقيق.
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