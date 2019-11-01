هبوعيل, ام, الفحم, يخسر, امام, مكابي, بيتح, تكفا, بثلاثية,

وكان قد خرجا كابتن فريق هبوعيل ام الفحم محمد ابو الشاكر واللاعب عبد جبارين بداعي الاصابة بالدقيقه الثلاثين من عمر المباراة.
وكان قد خرجا كابتن فريق هبوعيل ام الفحم محمد ابو الشاكر واللاعب عبد جبارين بداعي الاصابة بالدقيقه الثلاثين من عمر المباراة.
وكان قد خرجا كابتن فريق هبوعيل ام الفحم محمد ابو الشاكر واللاعب عبد جبارين بداعي الاصابة بالدقيقه الثلاثين من عمر المباراة.
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