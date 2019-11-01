تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-11-01 19:29:04 اصابة شاب باطلاق نار في بسمة طبعون وحالته خطيرة |  2019-11-01 18:41:23 اصابة شخص خلال شجار عائلي عنيف في كفركنا |  2019-11-01 18:37:05 عرابة:اصابة سيدة(56 عاما) في حادث طرق وحالتها حرجة |  2019-11-01 18:25:55 هبوعيل ام الفحم يخسر امام مكابي بيتح تكفا بثلاثية |  2019-11-01 18:23:23 اصابة شاب باطلاق نار في البعنه |  2019-11-01 18:22:08 توما - سليمان تبرق لوزير الداخلية:عصابات الاجرام تهدد رؤساء السلطات المحلية |  2019-11-01 18:20:36 بلدية عرابة توزع 61 حاسوبا على العائلات |  2019-11-01 13:11:31 زيدان يضع يده على التشكيلة المثالية لريال مدريد |  2019-11-01 13:09:21 مجلس الطلّاب في المدرسة الأرثوذكسيّة الثانويّة في الرملة يتوّج معلّميهم ومعلّماتهم محبّة، احترامًا وتقديرًا في يوم المعلّم |  2019-11-01 13:06:22 اصابة خطيرة لعامل سقط عن علو في المركز |  2019-11-01 13:04:48 إسرائيل تنفذ تمرينا عسكريا دوليا |  2019-11-01 08:59:27 مصرع حسين محمد خوالد باطلاق نار قرب ابطن |  2019-11-01 12:44:42 النائب اسامة سعدي يتوجه لرئيس بلدية كرمئيل بخصوص اغلاق شارع الحسينية |  2019-11-01 10:34:55 بأجواء ديمقراطية توحيد انتخابات مجالس الطلاب المدرسية في الناصرة |  2019-11-01 10:33:15 ترامب يقرر وقف المساعدات العسكرية المقدمة الى لبنان |

الرئيسية | كرة قدم محلية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

هبوعيل ام الفحم يخسر امام مكابي بيتح تكفا بثلاثية



  |     |   اضافة تعليق



مني فريق هبوعيل ام الفحم بخسارة خارجية امام فريق مكابي بيتح تكفا بالنتيجة 3-1 في مباراة قمة جرت على استاد هموشافاه.


وكان قد خرجا كابتن فريق هبوعيل ام الفحم محمد ابو الشاكر واللاعب عبد جبارين بداعي الاصابة بالدقيقه الثلاثين من عمر المباراة.





كلمات متعلقة

هبوعيل, ام, الفحم, يخسر, امام, مكابي, بيتح, تكفا, بثلاثية,

تابعونــا

كأس الدولة:هبوعيل ام الفحم امام مكابي تل ابيب وهبوعيل الطيرة امام مكابي نتانيا كأس الدولة:هبوعيل ام الفحم امام مكابي تل ابيب وهبوعيل الطيرة امام مكابي نتانيا 2019-10-31 | 17:51:24

اسفرت قرعة كأس الدولة للمرحلة المقبلة عصر الخميس عن مباريات قوية وخاصة للفرق...

فوز بشق الانفس لمكابي طمرة على ابناء عرعرة 2:3 فوز بشق الانفس لمكابي طمرة على ابناء عرعرة 2:3 2019-10-12 | 06:59:51

ضمن مباريات الدرجة الاولى الشمالية التقى فريقا مكابي بلدي طمرة وهبوعيل ابناء...

سخنين:رئيس البلدية يفاوض مدير مهني للفريق سخنين:رئيس البلدية يفاوض مدير مهني للفريق 2019-10-08 | 19:15:41

افاد مراسلنا ان هناك أنباء عن محادثات هاتفية اجراها الدكتور صفوت ابو ريا مع عدة...

مكابي ابناء الرينة يتأهل لنصف نهائي كأس الدولة في الدرجة الثانية مكابي ابناء الرينة يتأهل لنصف نهائي كأس الدولة في الدرجة الثانية 2019-09-18 | 21:56:32

تأهل فريق مكابي ابناء الرينة الى نصف نهائي كأس الدولة للدرجة الثانية المنطقة...

هبوعيل ام الفحم يضم 4 لاعبين عشية لقاء ابناء اللد هبوعيل ام الفحم يضم 4 لاعبين عشية لقاء ابناء اللد 2019-09-18 | 21:49:38

وقعت ادارة فريق الدرجة الممتازة هبوعيل ام الفحم مع 4 لاعبين عشية اللقاء المرتقب...

اعادة فريق شباب الناصرة بعد سنوات من غيابه عن الساحة الرياضية اعادة فريق شباب الناصرة بعد سنوات من غيابه عن الساحة الرياضية 2019-09-18 | 17:06:51

فريق هبوعيل شباب الناصره بقياده ابن الناصره المدرب يوسف القاسم يعود من جديد ،...

كاس الدولة :هبوعيل ابناء زلفة يفوز على مكابي طمره كاس الدولة :هبوعيل ابناء زلفة يفوز على مكابي طمره 2019-09-08 | 07:00:48

ضمن مباريات كاس الدولة الدرجة الاولى التقي فريقا هبوعيل ابناء زلفه ومكابي بلدي...

خسارة بيتية قاسية لابناء سخنين امام كتمون بالنتيجة 3:1 خسارة بيتية قاسية لابناء سخنين امام كتمون بالنتيجة 3:1 2019-09-02 | 23:33:17

مني فريق اتحاد ابناء سخنين بخسارة بيتية في استاد الدوجه امام فريق هبوعيل كتمون...

تسجيل نادي الهلال ام الفحم بدوري الدرجة الثالثة‎ لكرة القدم تسجيل نادي الهلال ام الفحم بدوري الدرجة الثالثة‎ لكرة القدم 2019-08-24 | 07:00:34

بعد مرور شهر بالضبط على بدء التحضير لتسجيل فريق جديد يلعب ضمن الدوري العام لكرة...

تحت شعار "طنطور النا", كرة القدم تعود مجدداً الى جديدة-المكر تحت شعار "طنطور النا", كرة القدم تعود مجدداً الى جديدة-المكر 2019-08-18 | 12:48:21

بمشاركة العشرات من جماهير البلدة, افتتحت على ارض الملعب البلدي في قرية الجديدة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مصرع شابة فتاة دهس حادث مفرق حوراشيم كفر قاسم شارع 6أيمن رحمن حلبي يركا مصرع وفاة متأثرا جراحه جراء حريق شب في منزله قبل اسبوعين العقبي مهند عائلة تستنكر الفيديو شريط حملة شرطة السير كفر كنا مخالفات مطاردات بوليسية سيارات سائقين المسجد الاقصى القدس توتر حصار مواجهات شرطة قوات منع دخول مصلين سطو محطة وقود الناصرة الناصرة د بشارات علي سلام بلدية الناصرة سكري مقبرة رمية العمل التطوعي صلاح سواعد تحاول كرمئيل شرطة العفولة شابة الناصرة اطلاق نار المحطة المركزية عائلة هيكل مقتل اب وابنيه منذ 4 سنوات والقاتل حر طليف محاولة فاشلة سطو مسلح فرع البريد قرية عرعره المثلث الشمالي الشرطة تحقق محمد نحف قرية انتظار 23 عاما زاهر سعيد تمام زوجان يرزقان طفلهما البكرالمهندس طه فوزي زيدان يتسلم رسميا مهمة رئيس ادارة مجلس كفر مندا المحلي مهام مصرع عامل عربي بئر مصعد سقط ورشة بناء حيفا قاسم ابو راس احتراق محل . اراجيل معسل سجائر روتانا مدينة عرابة خسائر جسيمة تماس كهربائي
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com