هبوعيل, ام, الفحم, يخسر, امام, مكابي, بيتح, تكفا, بثلاثية,

وكان قد خرجا كابتن فريق هبوعيل ام الفحم محمد ابو الشاكر واللاعب عبد جبارين بداعي الاصابة بالدقيقه الثلاثين من عمر المباراة.

مني فريق هبوعيل ام الفحم بخسارة خارجية امام فريق مكابي بيتح تكفا بالنتيجة 3-1 في مباراة قمة جرت على استاد هموشافاه.

تابعونــا

كأس الدولة:هبوعيل ام الفحم امام مكابي تل ابيب وهبوعيل الطيرة امام مكابي نتانيا 2019-10-31 | 17:51:24 اسفرت قرعة كأس الدولة للمرحلة المقبلة عصر الخميس عن مباريات قوية وخاصة للفرق...

فوز بشق الانفس لمكابي طمرة على ابناء عرعرة 2:3 2019-10-12 | 06:59:51 ضمن مباريات الدرجة الاولى الشمالية التقى فريقا مكابي بلدي طمرة وهبوعيل ابناء...

سخنين:رئيس البلدية يفاوض مدير مهني للفريق 2019-10-08 | 19:15:41 افاد مراسلنا ان هناك أنباء عن محادثات هاتفية اجراها الدكتور صفوت ابو ريا مع عدة...

مكابي ابناء الرينة يتأهل لنصف نهائي كأس الدولة في الدرجة الثانية 2019-09-18 | 21:56:32 تأهل فريق مكابي ابناء الرينة الى نصف نهائي كأس الدولة للدرجة الثانية المنطقة...

هبوعيل ام الفحم يضم 4 لاعبين عشية لقاء ابناء اللد 2019-09-18 | 21:49:38 وقعت ادارة فريق الدرجة الممتازة هبوعيل ام الفحم مع 4 لاعبين عشية اللقاء المرتقب...

اعادة فريق شباب الناصرة بعد سنوات من غيابه عن الساحة الرياضية 2019-09-18 | 17:06:51 فريق هبوعيل شباب الناصره بقياده ابن الناصره المدرب يوسف القاسم يعود من جديد ،...

كاس الدولة :هبوعيل ابناء زلفة يفوز على مكابي طمره 2019-09-08 | 07:00:48 ضمن مباريات كاس الدولة الدرجة الاولى التقي فريقا هبوعيل ابناء زلفه ومكابي بلدي...

خسارة بيتية قاسية لابناء سخنين امام كتمون بالنتيجة 3:1 2019-09-02 | 23:33:17 مني فريق اتحاد ابناء سخنين بخسارة بيتية في استاد الدوجه امام فريق هبوعيل كتمون...

تسجيل نادي الهلال ام الفحم بدوري الدرجة الثالثة‎ لكرة القدم 2019-08-24 | 07:00:34 بعد مرور شهر بالضبط على بدء التحضير لتسجيل فريق جديد يلعب ضمن الدوري العام لكرة...