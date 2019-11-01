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اصابة شاب باطلاق نار في البعنه



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اصيب شاب بجراح وصفت بين الطفيفة والمتوسطة جراء تعرضه لاطلاق نار في البعنة.

الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت المصاب للمستشفى لاستكمال العلاج.

الشرطة باشرت التحقيق.





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