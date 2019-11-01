اصابة, شاب, باطلاق, نار, في, البعنه,

اصيب شاب بجراح وصفت بين الطفيفة والمتوسطة جراء تعرضه لاطلاق نار في البعنة.

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اصابة شاب باطلاق نار في بسمة طبعون وحالته خطيرة 2019-11-01 | 19:29:04 اصيب شاب يبلغ من العمر 30 عاما بجراح خطيرة جراء تعرضه لاطلاق نار في بلدة بسمة طبعون...

اصابة شخص خلال شجار عائلي عنيف في كفركنا 2019-11-01 | 18:41:23 اسفر شجار عائلي في بلدة كفركنا مساء اليوم الجمعة عن اصابة عدة اشخاص بجراح...

عرابة:اصابة سيدة(56 عاما) في حادث طرق وحالتها حرجة 2019-11-01 | 18:37:05 جاء في بيان صادر عن نجمة داوود الحمراء ان سيدة تبلغ من العمر ٥٦ عاما وصلت الى احدى...

توما - سليمان تبرق لوزير الداخلية:عصابات الاجرام تهدد رؤساء السلطات المحلية 2019-11-01 | 18:22:08 توجهت النائبة عايدة توما- سليمان (الجبهة، القائمة المشتركة)، برسالة مستعجلة لوزير...

بلدية عرابة توزع 61 حاسوبا على العائلات 2019-11-01 | 18:20:36 بمشاركة رئيس بلدية عرابة عمر واكد نصار، ونائبه زاهي خطيب، وبمشاركة مركز مشروع...

اصابة خطيرة لعامل سقط عن علو في المركز 2019-11-01 | 13:06:22 اصيب عامل يبلغ من العمر 45 عاماً جراء سقوطه عن ارتفاع خلال عمله في ورشة بناء بمدينة...

مصرع حسين محمد خوالد باطلاق نار قرب ابطن 2019-11-01 | 08:59:27 جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:الشرطة تحقق في جريمة...

النائب اسامة سعدي يتوجه لرئيس بلدية كرمئيل بخصوص اغلاق شارع الحسينية 2019-11-01 | 12:44:42 ابرق النائب اسامة سعدي، القائمة المشتركة-العربية للتغيير رسالة مستعجلة لرئيس...