اصابة, شاب, باطلاق, نار, في, البعنه,

الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت المصاب للمستشفى لاستكمال العلاج.
الشرطة باشرت التحقيق.
الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت المصاب للمستشفى لاستكمال العلاج.
الشرطة باشرت التحقيق.
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