تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-11-01 19:29:04 اصابة شاب باطلاق نار في بسمة طبعون وحالته خطيرة |  2019-11-01 18:41:23 اصابة شخص خلال شجار عائلي عنيف في كفركنا |  2019-11-01 18:37:05 عرابة:اصابة سيدة(56 عاما) في حادث طرق وحالتها حرجة |  2019-11-01 18:25:55 هبوعيل ام الفحم يخسر امام مكابي بيتح تكفا بثلاثية |  2019-11-01 18:23:23 اصابة شاب باطلاق نار في البعنه |  2019-11-01 18:22:08 توما - سليمان تبرق لوزير الداخلية:عصابات الاجرام تهدد رؤساء السلطات المحلية |  2019-11-01 18:20:36 بلدية عرابة توزع 61 حاسوبا على العائلات |  2019-11-01 13:11:31 زيدان يضع يده على التشكيلة المثالية لريال مدريد |  2019-11-01 13:09:21 مجلس الطلّاب في المدرسة الأرثوذكسيّة الثانويّة في الرملة يتوّج معلّميهم ومعلّماتهم محبّة، احترامًا وتقديرًا في يوم المعلّم |  2019-11-01 13:06:22 اصابة خطيرة لعامل سقط عن علو في المركز |  2019-11-01 13:04:48 إسرائيل تنفذ تمرينا عسكريا دوليا |  2019-11-01 08:59:27 مصرع حسين محمد خوالد باطلاق نار قرب ابطن |  2019-11-01 12:44:42 النائب اسامة سعدي يتوجه لرئيس بلدية كرمئيل بخصوص اغلاق شارع الحسينية |  2019-11-01 10:34:55 بأجواء ديمقراطية توحيد انتخابات مجالس الطلاب المدرسية في الناصرة |  2019-11-01 10:33:15 ترامب يقرر وقف المساعدات العسكرية المقدمة الى لبنان |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

توما - سليمان تبرق لوزير الداخلية:عصابات الاجرام تهدد رؤساء السلطات المحلية



  |     |   اضافة تعليق



توجهت النائبة عايدة توما- سليمان (الجبهة، القائمة المشتركة)، برسالة مستعجلة لوزير الداخلية، ارييه درعي، بشأن تصاعد موجات العنف في مجتمعنا بالآونة الأخيرة وبالأخص منها الموجهة ضد رؤساء المجالس والبلديات العربية.

وأشارت توما- سليمان في رسالتها إلى أننا نشهد في الأسبوعين الأخيرين سلسلة من الأحداث في مدننا وقرانا العربية تهدد حياة منتخبي الجمهور وموظفي السلطات المحلية. حيث تم مؤخرًا إطلاق النار باتجاه رئيس مجلس كفرياسيف شادي شويري، وقبل ذلك تم إطلاق النار على منزل د. سهيل ذياب رئيس بلدية طمرة، والقاء قنبلة على بيت الياس الياس رئيس مجلس الجش، وعبد الباسط قيس رئيس بلدية نحف. بالإضافة إلى إطلاق الرصاص الحي على مهندس بلدية رهط، إبراهيم أبو صهيبان، ورئيس الحركة الإسلامية في الرملة، الشيخ علي الدنف.

وحذرت توما- سليمان قائلة بأن هذه الأعمال الجبانة ضد منتخبي الجمهور تشكل مرحلة خطيرة يمر بها مجتمعنا، وتصعيد لا يمكن السكوت عنه. وأضافت:" عصابات الاجرام تحاول السيطرة على مجتمعنا عن طريق الترهيب والقبض على المفاتيح الأساسية".

وأكدت توما - سليمان أن الغرض من هذه الهجمات هو تحطيم عزيمة المسؤولين المنتخبين عن اتخاذ الإجراءات ضد الجريمة والعنف في المجتمع العربي، خصوصًا في ظل تصاعد الموجات الاحتجاجية التي تشكل ضغط كبير على السلطات الحكومية".

واضافت ان عصابات الاجرام تعلم جيدا ان السلطات المحلية تعتبر من اكبر المشاريع الاقتصادية في بلداتنا وهي ايضا اكبر مكان عمل وعصب الحياة والسيطرة على الحياة الاجتماعية والاقتصادية ومن هنا تأتي محاولات اخضاع الرؤساء لاملاءاتهم الا اننا نعتز ونفتخر بالرؤساء الصامدين في وجه كل ذلك رغم المخاطر .

كما عبرت توما- سليمان عن خشيتها من تفاقم الأوضاع مما يمكن أن يؤدي إلى اغتيال لأحد الرؤساء.

وفي نهاية الرسالة طالبت توما - سليمان وزير الداخلية بإصدار بيان علني يدين فيه هذه الأفعال ويدعم رؤساء المجالس والبلديات، بالإضافة للعمل مقابل الشرطة لاتخاذ التدابير اللازمة ومراقبة عمل الشرطة واجراءات الردع التي تم اتخاذها لحماية منتخبي الجمهور.

كما طالبت وزارة الداخلية بعقد جلسة عمل مع رؤساء السلطات لبحث الطرق المختلفة التي يمكن من خلالها العمل لحمايتهم وإبعاد التهديد عنهم.

توما - سليمان تبرق لوزير الداخلية:عصابات الاجرام تهدد رؤساء السلطات المحلية




كلمات متعلقة

توما, -, سليمان, تبرق, لوزير, الداخلية:عصابات, الاجرام, تهدد, رؤساء, السلطات, المحلية,

تابعونــا

اصابة شاب باطلاق نار في بسمة طبعون وحالته خطيرة اصابة شاب باطلاق نار في بسمة طبعون وحالته خطيرة 2019-11-01 | 19:29:04

اصيب شاب يبلغ من العمر 30 عاما بجراح خطيرة جراء تعرضه لاطلاق نار في بلدة بسمة طبعون...

اصابة شخص خلال شجار عائلي عنيف في كفركنا اصابة شخص خلال شجار عائلي عنيف في كفركنا 2019-11-01 | 18:41:23

اسفر شجار عائلي في بلدة كفركنا مساء اليوم الجمعة عن اصابة عدة اشخاص بجراح...

عرابة:اصابة سيدة(56 عاما) في حادث طرق وحالتها حرجة عرابة:اصابة سيدة(56 عاما) في حادث طرق وحالتها حرجة 2019-11-01 | 18:37:05

جاء في بيان صادر عن نجمة داوود الحمراء ان سيدة تبلغ من العمر ٥٦ عاما وصلت الى احدى...

اصابة شاب باطلاق نار في البعنه اصابة شاب باطلاق نار في البعنه 2019-11-01 | 18:23:23

اصيب شاب بجراح وصفت بين الطفيفة والمتوسطة جراء تعرضه لاطلاق نار في...

بلدية عرابة توزع 61 حاسوبا على العائلات بلدية عرابة توزع 61 حاسوبا على العائلات 2019-11-01 | 18:20:36

بمشاركة رئيس بلدية عرابة عمر واكد نصار، ونائبه زاهي خطيب، وبمشاركة مركز مشروع...

مجلس الطلّاب في المدرسة الأرثوذكسيّة الثانويّة في الرملة يتوّج معلّميهم ومعلّماتهم محبّة، احترامًا وتقديرًا في يوم المعلّم مجلس الطلّاب في المدرسة الأرثوذكسيّة الثانويّة في الرملة يتوّج معلّميهم ومعلّماتهم محبّة، احترامًا وتقديرًا في يوم المعلّم 2019-11-01 | 13:09:21

افتتح مجلس الطلّاب في المدرسة الأرثوذكسيّة الثانويّة هذا العام 2019-2020 برئاسة...

اصابة خطيرة لعامل سقط عن علو في المركز اصابة خطيرة لعامل سقط عن علو في المركز 2019-11-01 | 13:06:22

اصيب عامل يبلغ من العمر 45 عاماً جراء سقوطه عن ارتفاع خلال عمله في ورشة بناء بمدينة...

مصرع حسين محمد خوالد باطلاق نار قرب ابطن مصرع حسين محمد خوالد باطلاق نار قرب ابطن 2019-11-01 | 08:59:27

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:الشرطة تحقق في جريمة...

النائب اسامة سعدي يتوجه لرئيس بلدية كرمئيل بخصوص اغلاق شارع الحسينية النائب اسامة سعدي يتوجه لرئيس بلدية كرمئيل بخصوص اغلاق شارع الحسينية 2019-11-01 | 12:44:42

ابرق النائب اسامة سعدي، القائمة المشتركة-العربية للتغيير رسالة مستعجلة لرئيس...

بأجواء ديمقراطية توحيد انتخابات مجالس الطلاب المدرسية في الناصرة بأجواء ديمقراطية توحيد انتخابات مجالس الطلاب المدرسية في الناصرة 2019-11-01 | 10:34:55

أقيمت في الأسبوع الماضي انتخابات المجالس الطلابية المدرسية في الناصرة، حيث...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids شارع 90 عين جدي الجنوب اغلاق شوارع سيول امطار مسيرة سياراة معلمي سياقة معلمو أزمة تستات شارع الشاطئ عرب يهود اضراب محمود محاجنة قاعة الريف افراح سهرة حناء حسين محاجنة اطلاق نار قتل متعمد لائحة اتهام حفرة صرف صحي سقوطها راسكو نتسيرت عيليت مستشفى سيارة اسعاف يافة الناصرة فرع بنك مركنتيل اطلاق النار اصابة طفيفة بلدية الناصرة علي سلام اشلابة اسراء زيدان عابد اطلاق نار العفولة طعن تشييع جثمان المرحوم كفر قرع رضا محمد عثامنة طعن مقتل مأمون الجبور صلاح القريناوي طالبان طب رهط حادث الطرق رومانيا ضياء زبيدي محمد عطا ابو مديغم اللد مشاركة واسعة مسجد بلال بن رباح عرابه صلاة التراويح مدينة رمضان شهر عيد العنصرة قداس المناولة الاولى 22 فتى فتاة قرية الجش مار رعية مارون اطلاق نار ام الفحم اصابة شاب اسعاف شرطة حادث تحقيق مستشفى اصابة خطيرة حادث شاحنتين مفرق عمكيم العفولة مدينة سائق شرطة اسعاف كرمئيل جمال ماضي عكا جريمة قتل اصابة نجله خصومة بين عائلتين اعتقال مشتبهين اخراج أسامة سعدي كنيست جلسة لجنة فيديو لحظة عضو الكنيست معلمة مدرسة النقب ممارسة الجنس اعتقال بشبهة طالب قاصر
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com