زيدان, يضع, يده, على, التشكيلة, المثالية, لريال, مدريد,

وصل الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، إلى التشكيلة المثالية للميرنجي، بعد العديد من التجارب.

ووفقًا لصحيفة "ماركا"، فإن زيدان وصل إلى التشكيلة المثالية خلال الأسابيع الأخيرة، وذلك دون أن يتخذ قرارات صخمة في الإطاحة بالأساسيين.وأشارت إلى أن المجموعة الأساسية التي شاركت أمام جالطة سراي في دوري الأبطال، وليجانيس في الليجا، هي التي تتوافق مع فكر زيدان حاليًا.وأوضحت الصحيفة أن مارسيلو هو الظهير الأيسر الأول لدى زيدان، بعد تفوقه على فيرلاند ميندي.ورغم عدم التألق الفردي بشكل كبير لفيدي فالفيردي، لكنه عزز مكانته في خط الوسط ضمن منظومة زيدان.أما رودريجو جوس فلم يعد الدفع به مفاجأة في ريال مدريد، بعد أن أظهر قدراته وموهبته كلما شارك أساسيًا رفقة الميرنجي.وأصبح إيسكو ولوكا يوفيتش، من التغييرات الدائمة لزيدان أثناء المباريات، بينما تراجع دور فينيسيوس جونيور في حسابات المدرب الفرنسي.ولا يوجد أي خلاف حول أن تيبو كورتوا هو الحارس الأساسي للفريق الملكي هذا الموسم.وتضم التشكيلة المثالية لزيدان، بعض المحاربين القدامى مثل كريم بنزيما، كاسيميرو، توني كروس، راموس، فاران وداني كارفاخال.وانضم إلى أسلحة زيدان، النجم البلجيكي إيدين هازارد الذي بات أساسيًا في الهجوم إلى جوار كريم بنزيما.وذكرت "ماركا" أن بذلك يصبح التشكيل المثالي لزيدان يتكون من:كورتوا - كارفاخال - فاران - راموس - مارسيلو - فالفيردي - كاسيميرو - كروس - رودريجو - بنزيما - هازارد. وأنهت الصحيفة الإسبانية، التقرير بالتأكيد على أن عودة جاريث بيل ولوكا مودريتش إلى كامل لياقتهما قد يحدث بعض التغييرات، ولكن حاليًا هولاء هم المفضلون لدى زيدان.