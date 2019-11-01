اصابة, خطيرة, لعامل, سقط, عن, علو, في, المركز,

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الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء هرعت للمكان ونقلت المصاب للمستشفى وحالته خطيرة.الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق.

اصيب عامل يبلغ من العمر 45 عاماً جراء سقوطه عن ارتفاع خلال عمله في ورشة بناء بمدينة هود هشارون مركز البلاد.

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