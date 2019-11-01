اصابة, خطيرة, لعامل, سقط, عن, علو, في, المركز,

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افتتح مجلس الطلّاب في المدرسة الأرثوذكسيّة الثانويّة هذا العام 2019-2020 برئاسة...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:الشرطة تحقق في جريمة...
ابرق النائب اسامة سعدي، القائمة المشتركة-العربية للتغيير رسالة مستعجلة لرئيس...
أقيمت في الأسبوع الماضي انتخابات المجالس الطلابية المدرسية في الناصرة، حيث...
يكون الجو خريفيا ، و يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة وتكون الفرصة مهيأة لسقوط...
بدأت السنة الدراسية 2019/2020 في الجامعات الإسرائيلية بشكل عام بارتفاع هائل للطلبة...
خلال اجتماع عقد اليوم في مكاتب مركز السلطات المحلية في تل ابيب،صوت عشرات رؤساء...
بعد مرور عام واحد فقط على تدشين طريق 6 عابر الشمال، فاقت معطيات وبيانات استخدام...
انتقل الى رحمة الله تعالى الحاج عبد الله حسين مراد (أبو حسين) من قرية كفر مندا إثر...
نظم اتحاد الشباب الوطني الديمقراطي في مدينة ام الفحم مساء الخميس على الدوار...