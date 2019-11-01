إسرائيل, تنفذ, تمرينا, عسكريا, دوليا,

كلمات متعلقةإسرائيل, تنفذ, تمرينا, عسكريا, دوليا,
حجبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، 105 ملايين دولار أمريكي من المساعدات...
كشفت مصادر مطلعة على تحقيق في شركة واتساب للرسائل القصيرة عن أن مسؤولين كبارا في...
قال الرئيس العراقي برهم صالح، خلال كلمة متلفزة اليوم الخميس، إن رئيس الوزراء عادل...
حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير صدر عنها اليوم الخميس، من تفاقم الحالة...
نشرت وزارة الدفاع الأمريكية شريط فيديو يظهر الغارات الأمريكية على المنزل الذي...
اتهم رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، سعد الحريري، أطرافا لبنانية كانت قريبة...
قُتل 65 شخصا على الأقل حين اندلعت النيران في قطار ركاب بوسط باكستان كما أعلن وزيرة...
طالب والد الأسيرة هبة اللبدي بالعمل على انقاذ حياة ابنته التي وصفه بأنها باتت على...
نقل موقع إنتيليجنس اونلاين (Online Intelligence) الفرنسي عن مصادر استخباراتية في إسرائيل...
طلبت قيادة الجيش اللبناني من جميع المتظاهرين المبادرة إلى فتح ما تبقى من طرق...