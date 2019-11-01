النائب, اسامة, سعدي, يتوجه, لرئيس, بلدية, كرمئيل, بخصوص, اغلاق, شارع, الحسينية,

ابرق النائب اسامة سعدي، القائمة المشتركة-العربية للتغيير رسالة مستعجلة لرئيس بلدية كرمئيل موشيه كونسيسكي على اثر القرار بإغلاق شارع كرمئيل عرابة مروراً ببلدة الحسينية ببوابة حديدية إلكترونية التي تسمح لسكان الحسينية فقط العبور من خلالها، الأمر الذي سيشكل صعوبة كبيرة في تنقل مواطيني عرابة ومنطقة البطوف وخاصة الذين يتوجهون لمدينة كرمئيل من خلال هذا الشارع كالعمال والطلاب.

هذا وطالب السعدي بالكشف عن الاسباب التي تقف من وراء هذا القرار والعدول عنه من اجل تسهيل التنقل على جميع سكان المنطقة في ظل الأزمات المرورية الخانقة يومياً.