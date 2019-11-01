بأجواء, ديمقراطية, توحيد, انتخابات, مجالس, الطلاب, المدرسية, في, الناصرة,

أقيمت في الأسبوع الماضي انتخابات المجالس الطلابية المدرسية في الناصرة، حيث التزمت معظم مدارس الناصرة، الإعدادية والثانوية، الرسميّة وغير الرسميّة بإجراء الانتخابات في هذا اليوم بدعوة من مجلس الطلاب البلدي الموحد التابع لدائرة الثقافة, الرياضة والشباب في البلدية.

هذا، وجرت الانتخاب وسط أجواء ديمقراطية، تبشر بجيل واعٍ منتم وواعد، حيث تمت الانتخابات بصورة حضارية في كافة المدارس وتم من خلالها اختيار المجالس الطلابية المدرسية. وقامت دائرة الثقافة، الرياضة والشباب بمرافقة رئيس البلدية السيد علي سلام ومديرها السيد خالد بطو، ومدير وحدة الشباب فيها عصام الشيخ سليمان، وموجهة المجلس الطلابي البلدي الموحد السيدة هديل اسعيفان، بجولة ميدانية لعدة مدارس ليواكبوا سير العملية الانتخابية عن قرب في مدارس المدينة.بدأت الجولة بزيارة عدة مدارس مشاركة في هذا اليوم منها مدارس رسمية وغير رسمية في المدينة. جرت الانتخاب بأجواء فرحة ومميزة مع رفع شعارات داخل جدران المدارس، دعمًا للمرشحين وأكدت رئيس البلدية السيد علي سلام على أهمية هذا اليوم، وقال: "تشهد مدينة الناصرة اليوم عرسًا ديمقراطيًا في المدارس الإعدادية والثانوية وسط أجواء مميزة جداً" مبشرة بجيل قيادي واعد يمسك زمام الأمور للانطلاقة بناصرة اجمل تعم بالأخوة والمحبة.وبدوره أكد خالد بطو مدير دائرة الثقافة، الرياضة والشباب: "هذا مشهد رائع وعرس ديمقراطي، ما يحدث اليوم في المدارس الإعدادية والثانوية في المدينة مثال يحتذى به في الناصرة، الرئيس الذي سيتم انتخابه سيكون جزءًا من المجلس الطلابي البلدي الموحد، وسيكون لكل مدرسة تمثيل فيه، حيث سيتم فيما بعد انتخاب رئيس من داخل المجلس البلدي الموحد". وبهذا اليوم بارك بطو انتخابات أصحاب الوظائف في مجالس الطلاب المدرسية متمني لهم دوام التقدم والنجاح.