بأجواء, ديمقراطية, توحيد, انتخابات, مجالس, الطلاب, المدرسية, في, الناصرة,

كلمات متعلقةبأجواء, ديمقراطية, توحيد, انتخابات, مجالس, الطلاب, المدرسية, في, الناصرة,
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:الشرطة تحقق في جريمة...
يكون الجو خريفيا ، و يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة وتكون الفرصة مهيأة لسقوط...
بدأت السنة الدراسية 2019/2020 في الجامعات الإسرائيلية بشكل عام بارتفاع هائل للطلبة...
خلال اجتماع عقد اليوم في مكاتب مركز السلطات المحلية في تل ابيب،صوت عشرات رؤساء...
بعد مرور عام واحد فقط على تدشين طريق 6 عابر الشمال، فاقت معطيات وبيانات استخدام...
انتقل الى رحمة الله تعالى الحاج عبد الله حسين مراد (أبو حسين) من قرية كفر مندا إثر...
نظم اتحاد الشباب الوطني الديمقراطي في مدينة ام الفحم مساء الخميس على الدوار...
انتهت قبل قليل الجلسة الخاصة بين بيني غانتس رئيس حزب "كحول لفان" ورئيس القائمة...
تعرضت طائرة إسرائيلية من دون طيار لإطلاق نار فوق الأراضي اللبنانية. وقال الناطق...
تخفض أسعار الوقود اعتبارا من منتصف هذه الليلة بست أغورات لليتر الواحد عن السعر...