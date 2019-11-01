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ترامب يقرر وقف المساعدات العسكرية المقدمة الى لبنان



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



حجبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، 105 ملايين دولار أمريكي من المساعدات العسكرية عن لبنان.وقالت وكالة "رويترز" نقلا عن مسؤول إن إدارة الرئيس دونالد ترامب، قررت تجميد 105 ملايين دولار من المساعدات الأمنية للبنان.​وشلت الاحتجاجات كل لبنان منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول في وقت تفاقمت فيه الأزمة المالية مع استمرار إغلاق البنوك لليوم العاشر وتوقف المدارس وبعض الشركات عن العمل.وكان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري قد أعلن، الثلاثاء استقالته ووضعها بتصرف رئيس الجمهورية، وقال الحريري في كلمة له: "منذ 13 يوم والشعب اللبناني ينتظر قرار لحل سياسي يوقف التدهور، وأنا حاولت كل هذه الفترة إيجاد مخرج نستمع من خلاله لصوت الناس، ونحمي البلد من المخاطر الأمنية والاقتصادية والمعيشية"
ترامب يقرر وقف المساعدات العسكرية المقدمة الى لبنان




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