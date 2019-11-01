الطقس:اجواء, خريفية, وانخفاض, على, درجات, الحرارة,

يكون الجو خريفيا ، و يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار محلية خفيفة فوق بعض المناطق الشمالية ، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

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انتهاء الجلسة بين غانتس والقائمة المشتركة 2019-10-31 | 17:59:44 انتهت قبل قليل الجلسة الخاصة بين بيني غانتس رئيس حزب "كحول لفان" ورئيس القائمة...

طائرة إسرائيلية من دون طيار تتعرض لإطلاق نار فوق لبنان 2019-10-31 | 17:53:54 تعرضت طائرة إسرائيلية من دون طيار لإطلاق نار فوق الأراضي اللبنانية. وقال الناطق...

تخفيض أسعار الوقود ب 6 أغورات اعتبارًا من منتصف الليلة 2019-10-31 | 16:12:48 تخفض أسعار الوقود اعتبارا من منتصف هذه الليلة بست أغورات لليتر الواحد عن السعر...

الناصرة: مئات المحامين بافتتاح السنة القضائية وتكريم المحامي خالد حسني زعبي 2019-10-31 | 15:34:47 أقام لواء الشمال في نقابة المحامين أمس الأربعاء حفل افتتاح السنة القضائية...

الطيبي بعد لقائه الأسيرة هبة اللبدي في سجن الجلمة : قلق من وضعها الصحي ومعنوياتها عالية 2019-10-31 | 15:12:27 التقى النائب د. احمد الطيبي، رئيس كتلة القائمة المشتركة - رئيس الحركة العربية...

فيديو وصور - أهالي الحسينية ينصبون بوابة على مدخل قريتهم واغلاق الشارع ابتداء من صباح يوم غد الجمعة 2019-10-31 | 12:55:14 نصب اهالي قرية الحسينية واللجنة المحلية التابعة لمجلس اقليمي مسخاف بوابة تفتح...

في النقب - مديرة مدرسة تستقيل بعد ايام من توليها منصب الادارة جراء تهديدها والاعتداء على سيارتها 2019-10-31 | 12:33:16 اضطرت مديرة احدى المدارس في قرية بالنقب تقديم استقالتها من وظيفتها بعد 3 ايام فقط...

في مستشفى مئير - اخراج سلسلة مغناطيسية من معدة طفل يبلغ من العمر 3 سنوات 2019-10-31 | 12:27:55 وصل ليلة أمس للمركز الطبّي مئير التّابع لصندوق المرضى كلاليت، طفل يبلغ من العمر...

مسؤول أردني: يمكن استخدام المعتقل الإسرائيلي ورقة ضغط 2019-10-31 | 11:36:45 قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأردني، نضال الطعاني، إن من الممكن...