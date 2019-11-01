تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-10-31 17:59:44 انتهاء الجلسة بين غانتس والقائمة المشتركة |  2019-10-31 17:55:46 رئيس الوزراء العراقي يوافق على استقالة مشروطة |  2019-10-31 17:53:54 طائرة إسرائيلية من دون طيار تتعرض لإطلاق نار فوق لبنان |  2019-10-31 17:51:24 كأس الدولة:هبوعيل ام الفحم امام مكابي تل ابيب وهبوعيل الطيرة امام مكابي نتانيا |  2019-10-31 17:48:30 المحامي زكي كمال ل"الصنارة": قوة السلاح كافية لمواجهة الإرهابيين والمتطرفين لكن الأهم هو مواجهة الفكر المتطرف بفكر مضاد |  2019-10-31 16:12:48 تخفيض أسعار الوقود ب 6 أغورات اعتبارًا من منتصف الليلة |  2019-10-31 15:34:47 الناصرة: مئات المحامين بافتتاح السنة القضائية وتكريم المحامي خالد حسني زعبي |  2019-10-31 15:12:27 الطيبي بعد لقائه الأسيرة هبة اللبدي في سجن الجلمة : قلق من وضعها الصحي ومعنوياتها عالية |  2019-10-31 14:23:14 تحذير من تفاقم الحالة الصحية للأسيرة المضربة اللبدي |  2019-10-31 14:21:28 فيديو .. لحظة استهداف معقل البغدادي الأخير |  2019-10-31 12:55:14 فيديو وصور - أهالي الحسينية ينصبون بوابة على مدخل قريتهم واغلاق الشارع ابتداء من صباح يوم غد الجمعة |  2019-10-31 12:45:01 إيفانكا ترامب تحتفل بعيد ميلادها بصورة جريئة |  2019-10-31 12:33:16 في النقب - مديرة مدرسة تستقيل بعد ايام من توليها منصب الادارة جراء تهديدها والاعتداء على سيارتها |  2019-10-31 12:27:55 في مستشفى مئير - اخراج سلسلة مغناطيسية من معدة طفل يبلغ من العمر 3 سنوات |  2019-10-31 11:36:45 مسؤول أردني: يمكن استخدام المعتقل الإسرائيلي ورقة ضغط |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الطقس:اجواء خريفية وانخفاض على درجات الحرارة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



يكون الجو خريفيا ، و يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار محلية خفيفة فوق بعض المناطق الشمالية ، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.
الطقس:اجواء خريفية وانخفاض على درجات الحرارة




كلمات متعلقة

الطقس:اجواء, خريفية, وانخفاض, على, درجات, الحرارة,

تابعونــا

انتهاء الجلسة بين غانتس والقائمة المشتركة انتهاء الجلسة بين غانتس والقائمة المشتركة 2019-10-31 | 17:59:44

انتهت قبل قليل الجلسة الخاصة بين بيني غانتس رئيس حزب "كحول لفان" ورئيس القائمة...

طائرة إسرائيلية من دون طيار تتعرض لإطلاق نار فوق لبنان طائرة إسرائيلية من دون طيار تتعرض لإطلاق نار فوق لبنان 2019-10-31 | 17:53:54

تعرضت طائرة إسرائيلية من دون طيار لإطلاق نار فوق الأراضي اللبنانية. وقال الناطق...

تخفيض أسعار الوقود ب 6 أغورات اعتبارًا من منتصف الليلة تخفيض أسعار الوقود ب 6 أغورات اعتبارًا من منتصف الليلة 2019-10-31 | 16:12:48

تخفض أسعار الوقود اعتبارا من منتصف هذه الليلة بست أغورات لليتر الواحد عن السعر...

الناصرة: مئات المحامين بافتتاح السنة القضائية وتكريم المحامي خالد حسني زعبي الناصرة: مئات المحامين بافتتاح السنة القضائية وتكريم المحامي خالد حسني زعبي 2019-10-31 | 15:34:47

أقام لواء الشمال في نقابة المحامين أمس الأربعاء حفل افتتاح السنة القضائية...

الطيبي بعد لقائه الأسيرة هبة اللبدي في سجن الجلمة : قلق من وضعها الصحي ومعنوياتها عالية الطيبي بعد لقائه الأسيرة هبة اللبدي في سجن الجلمة : قلق من وضعها الصحي ومعنوياتها عالية 2019-10-31 | 15:12:27

التقى النائب د. احمد الطيبي، رئيس كتلة القائمة المشتركة - رئيس الحركة العربية...

فيديو وصور - أهالي الحسينية ينصبون بوابة على مدخل قريتهم واغلاق الشارع ابتداء من صباح يوم غد الجمعة فيديو وصور - أهالي الحسينية ينصبون بوابة على مدخل قريتهم واغلاق الشارع ابتداء من صباح يوم غد الجمعة 2019-10-31 | 12:55:14

نصب اهالي قرية الحسينية واللجنة المحلية التابعة لمجلس اقليمي مسخاف بوابة تفتح...

في النقب - مديرة مدرسة تستقيل بعد ايام من توليها منصب الادارة جراء تهديدها والاعتداء على سيارتها في النقب - مديرة مدرسة تستقيل بعد ايام من توليها منصب الادارة جراء تهديدها والاعتداء على سيارتها 2019-10-31 | 12:33:16

اضطرت مديرة احدى المدارس في قرية بالنقب تقديم استقالتها من وظيفتها بعد 3 ايام فقط...

في مستشفى مئير - اخراج سلسلة مغناطيسية من معدة طفل يبلغ من العمر 3 سنوات في مستشفى مئير - اخراج سلسلة مغناطيسية من معدة طفل يبلغ من العمر 3 سنوات 2019-10-31 | 12:27:55

وصل ليلة أمس للمركز الطبّي مئير التّابع لصندوق المرضى كلاليت، طفل يبلغ من العمر...

مسؤول أردني: يمكن استخدام المعتقل الإسرائيلي ورقة ضغط مسؤول أردني: يمكن استخدام المعتقل الإسرائيلي ورقة ضغط 2019-10-31 | 11:36:45

قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأردني، نضال الطعاني، إن من الممكن...

غانتس يجتمع اليوم مع عودة لبحث مسألة الائتلاف الحكومي غانتس يجتمع اليوم مع عودة لبحث مسألة الائتلاف الحكومي 2019-10-31 | 09:21:27

يجتمع رئيس القائمة المشتركة ايمن عودة اليوم مع رئيس "كاحول لافان" بيني غانتس، ضمن...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اتهام قاصر من طوبا زنغرية محمد هنداوي مسن السكين 16 عاما يعاني من مشاكل صحية بلال ابو غنام القدس جبل المكبر تنفيذ عملية السجن 3 مؤبدات 60 عاما الحركة الاسلامية المتابعة لجنة انتخابات السبت القادم بيان دستور صيغة يافة الناصرة تنفيذ عملية طعن مجدال هعيمك سكين الشرطة عاملة محطة وقوداطلاق نار رصاص وابل مدخل بوابة زجاج تحطم مجلس محلي جلجولية بلدة اضرارغليك اقتحام المسجد الاقصى المبارك المتطرف شرطة اداء القسم الكنيست قبل دخوله حسام طربي دهس شرطي تركه مصابا على الارض أبو سنان قرية سياقة سيارة شاب لائحة اتهام محكمة رئيس الوزراء الاردني الاسبق عيد السلام المجالي حديث خاص الصنارة نت المحامي زكي كمال قرب المطلة اطلاق نار عسكرية قوة الجيش الاسرائيلي شبان جلجولية داعش خططو للسفر تنظيم الشاباك الشرطة اعتقال عميل سري مشتبهين تجارة سلاح مخدرات طمرة نحف الناعورة ام الفحم عسفيا نحف الجش وجسر الزرقاءاصابة متوسطة شاب سقط ارتفاع كفرياسيف حادث اصابة خطيرة اخرى متوسطة . حادث طرق قرب بلدة كفر مندا سيارة شرطة اسعاف صبحي علي عدوي يترجم القرأن للغة العبرية طرعان مدير مدرسة ثانوية الرينة الكريممسيرة كشفية كفر مندا قرب حلول عيد الفطر السعيد قرية اهالي اطفال
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com