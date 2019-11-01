جامعة, بار, ايلان, تشهد, ارتفاع, هائل, في, إقبال, الطلبة, العرب, اليها,

بدأت السنة الدراسية 2019/2020 في الجامعات الإسرائيلية بشكل عام بارتفاع هائل للطلبة العرب، اذ تم انتساب أكثر من 50 ألف طالب عربي للأكاديمية لكافة الألقاب.

جامعة بار ايلان شهدت ارتفاع هائل لانتساب الطلبة العرب من المجتمع العربي، اذ تم ارتفاع عدد الطلاب العرب في العشر سنوات الاخيرة بثلاث أضعاف ما كان عليه سابقاً.في السنة الحالية تم قبول ما يقارب 400 طالب عربي جديد للقب الاول لكافة المواضيع، لذا فيصبح عدد الطلاب العرب لكافة المواضيع في جامعة بار ايلان ما يقارب 1500 طالب عربي، أكثرهم من الفتيات العربيات 75%. لذا فتصبح نسبة الطلاب العرب في جامعة بار ايلان ما يقارب ال 13%.د. رفعت سويدان عميد شؤون الطلبة العرب والمسؤول الرئيسي عن كافة برامج الطلبة العرب في الجامعة يقول بان ارتفاع نسبة الطلبة العرب يعود للخدمات التي تعطيها الجامعة لطلابنا العرب من استشارة دقيقة، مرافقة متواصلة، دعم متواصل، وايضاً بسبب التوعية التي نقدمها للطلبة الثانويين في المدارس العربية، وايضاً للمواضيع المتواجدة والخاصة داخل الجامعة مثل: موضوع تصوير الاشعة، علم البصريات، علم الدماغ، البيولوجيا المحوسبة، والنانو تكنولوجيا المتقدمة في الجامعة.د. رفعت سويدان يؤكد بأنه خلال السنة السابقة تم تقديم استشارة مهنية وفردية باللغة العربية لأكثر من 200 طالب انهوا الثانوية. نفتخر دائماً بوجود طلابنا العرب في كافة المؤسسات التعليمية، وفِي كافة المواضيع.