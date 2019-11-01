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مركز السلطات المحلية يهدد باعلان الاضراب يوم الخميس القادم في حال عدم استجابة الحكومة بتحويل الميزانيات



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



خلال اجتماع عقد اليوم في مكاتب مركز السلطات المحلية في تل ابيب،صوت عشرات رؤساء سلطات محلية من اعضاء مجلس ادارة المركز على قرار انه في حال عدم الاستجابة لطلبهم بالحصول على الميزانيات اللازمة لتقديم الخدمات الاساسية للمواطنين،بناء مؤسسات تعليمية،هبات الموازنة للسلطات الضعيفة،خطة تحصين الشمال وغيرها التي التزمت بها الحكومة حتى موعد اقصاه يوم الاربعاء القادم 6.11.2019 سيتم اعلان الاضراب في السلطات المحلية يوم الخميس القادم 7.11.2019.واوضح حاييم بيباس رئيس مركز السلطات المحلية ان المركز لن يوافق على عدم الاستجابة بمنح ميزانيات الخدمات للمواطنين.واشار بيباس ان القضايا المركزية التي بقيت بدون رد بسبب الوضع السياسي القائم هي تقليص متوقع لهبات الموازنة،عدم تطبيق خطة الشمال،عدم تحويل ميزانيات لبناء مؤسسات تعليمية،الخطة الخماسية للمجتمع العربي.وقال بييباس هذا ليس ذنب 9 مليون مواطن في اسرائيل ان ممثليهم في الكنيست لم ينجحوا في تشكيل حكومة.السلطات المحلية موحدة في النضال لتحقيق الخدمات للمواطنين واذا كانت الحكومة عاجزة عن اداء مهامها سنستخدم الادوات التي بحوزتنا ونعلن الاضراب في كل الدولة حتى يفهموا انه لا يمكن تجميد الحياة في اسرائيل بسبب الوضع السياسي الراهن.وقال شاي حجاج رئيس المجلس الاقليمي مرحافيم ورئيس مركز المجالس الاقليمية:هبات الموازنة ليست مكرمة تعطيها الحكومة للسلطات المحلية.هبات الموازنة من اسمها مخصصة لدعم السلطات المحلية الضعيفة لموازنة ميزانياتها وكل تقليص فيها سيمس بهذه السلطات وقدرتها على تقديم الخدمات للمواطنين.موشيه دافيدوفيتش رئيس مجلس اقليمي ماطيه اشر ورئيس منتدى بلدات خط المواجهة:نحن ملزمون بالنضال سوية من اجل الشمال.على الحكومة تحويل ميزانية لخطة تحصين الشمال بشكل فوري فهذه مسؤوليتنا جميعا تأمين سلامة كل سكان خط المواجهة.وفي اعقاب هذه الجلسة توجه حاييم بيباس برسائل لكل من رئيس الحكومة،وزير الداخلية ووزير المالية واطلعهم على المطالب المركزية لتقديم خدمات حيوية للسكان وفي حال عدم استجابتهم حتى يوم الاربعاء القادم لهذه المطالب سيتم اعلان الاضراب في كافة السلطات المحلية في اسرائيل.

مركز السلطات المحلية يهدد باعلان الاضراب يوم الخميس القادم في حال عدم استجابة الحكومة بتحويل الميزانيات




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