عام, على, تدشين, طريق, عابر, الشمال:, مليونا, سائق, سافروا, على, الطريق،, من, بينهم, 100, ألف, لم, يدفعوا, رسوم, الاستخدام,

بعد مرور عام واحد فقط على تدشين طريق 6 عابر الشمال، فاقت معطيات وبيانات استخدام الطريق كل التوقعات، حيث شهدت الطريق أكثر من مليوني رحلة شهريا، فضلا عن تسجيل أكثر من 1.1 مليون مركبة في برنامج الاشتراك الشهري لاستخدام الطريق.

وفي ظل هذه المعطيات، تبين أن حوالي 100 ألف سائق، استخدموا المقاطع الشمالية من طريق 6 بين مفرقي (يوكنعام-سومخ) لم يدفعوا حتى اليوم رسوم السفر لشركة طريق 6 عابر الشمال. وتحث إدارة الشركة السائقين على سد ديونهم فورا، قبل عملية البدء بعملية جباية واسعة النطاق، قد تؤدي إلى غرامات ودفع فوائد.يذكر أن الشركة اتبعت حتى اليوم سياسة تسامح تجاه السائقين، من منطلق عدم معرفة وإدراك بعض السائقين بوجود مشغل مختلف، عن مشغل المقاطع الرئيسية لطريق رقم 6 عابر إسرائيل، وذلك بالرغم من حملة الإعلانات المكثفة في هذا الشأن. بالإضافة إلى ذلك، فإن الرسوم المفروضة على استخدام هذا المقطع من طريق 6 عابر الشمال، تعتبر رسومًا مخفضة نسبيًا، إذ أن تكلفة السفر في المقطع تتعلق بساعات الازدحام وهي كالتالي: (2.39 شيكل للمسافرين في مقطع يوكنعام، ليس في ساعات الازدحام و4.18 شيكل في ساعات الازدحام؛ 1.79 شيكل في مقطع سومخ خارج ساعات الازدحام و2.98 شيكل خلال ساعات الذروة والازدحام) وعلى ما يبدو فإن هذا الأمر يقلل من اهتمام السائقين بالدفع، فلا يتخذون الموضوع على محمل الجد، ما يجعلهم يؤجلون دفع الفاتورة التي يتلقونها.وفقًا للبيانات، فإن معظم السائقين الذين لم يدفعوا مقابل استخدام الطريق حتى الآن، هم "مسافرون غير منتظمين وثابتين" (لا يملكون اشتراكا شهريا) حيث استخدموا الطريق لمرة واحدة فقط.تدعو الشركة المشغلة للطريق من خلال إعلان خاص أصدرته هذه الأيام، جمهور السائقين لسداد ديونهم حتى نهاية شهر نوفمبر، فوفرت للسائقين وسائل عديدة لسداد الديون المستحقة، حيث يمكنهم سداد ديونهم عبر الموقع الالكتروني للشركة: www.6cn.co.il أو من خلال مركز خدمات العملاء على هاتف رقم 6102 *. بالإضافة إلى ذلك، بأمكان السائقين الانضمام والتسجيل لبرنامج الاشتراك لاستخدام الطريق عبر تطبيقات Pango و Sloopark، دون تكلفة وبنقرة زر واحدة (يذكر أن التسجيل في الاشتراك الشهري لا يرتب الديون السابقة).يشار ، أن الاشتراك في الشركة يتم بعملية بسيطة ومجانية عبر الانترنت، والتي لا تتطلب وضع جهاز في مركبة أو إيداع مبلغ معين. العملية توفر "رسوم الجباية" المضافة للمسافرين غير المنتظمين وتتفادى خطر اتخاذ تدابير الجباية المختلفة المحددة في القانون. إن الديون المتراكمة تبدأ بشواقل معدودة، لكن من الممكن أن تتضخم إلى ديون بآلاف الشواقل وتؤدي لفتح ملفات وغرامات في دائرة الاجراءات والضرائب، كحجز حساب البنك، رهن السيارة ومصادرتها، منع السفر لخارج البلاد وأكثر من ذلك، كما حصل مع بداية استخدام طريق 6 المركزي.يقول شاي ليندنر، مدير عام الشركة صاحبة الامتياز على طريق عابر الشمال: " تعتبر طريق عابر الشمال واحدة من أكثر الطرق تقدمًا في البلاد، حيث توفر تجربة ومتعة سفر وخدمة رائعة لجميع مستخدمي الطريق في الشمال. من المهم بالنسبة لنا أن نواصل تقديم الخدمات الأفضل والطريق الأكثر جودة، وندعو السائقين لدفع الرسوم حتى لا نضطر إلى اتخاذ إجراءات جباية ضدهم كما تقتضي تعليمات الدولة والقانون. حتى اليوم، اتبعنا سياسة متسامحة تجاه عملائنا، لكننا ملزمون ببدء إجراءات جباية، ونأمل أن يقوم العملاء بسداد ديونهم، وبذلك نتجنب حالات غير لطيفة تجاههم. كما ندعوهم للتسجيل كمشتركين في الطريق من خلال عملية بسيطة ومريحة وتوفير المتاعب في المستقبل".