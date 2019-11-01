تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-10-31 17:59:44 انتهاء الجلسة بين غانتس والقائمة المشتركة |  2019-10-31 17:55:46 رئيس الوزراء العراقي يوافق على استقالة مشروطة |  2019-10-31 17:53:54 طائرة إسرائيلية من دون طيار تتعرض لإطلاق نار فوق لبنان |  2019-10-31 17:51:24 كأس الدولة:هبوعيل ام الفحم امام مكابي تل ابيب وهبوعيل الطيرة امام مكابي نتانيا |  2019-10-31 17:48:30 المحامي زكي كمال ل"الصنارة": قوة السلاح كافية لمواجهة الإرهابيين والمتطرفين لكن الأهم هو مواجهة الفكر المتطرف بفكر مضاد |  2019-10-31 16:12:48 تخفيض أسعار الوقود ب 6 أغورات اعتبارًا من منتصف الليلة |  2019-10-31 15:34:47 الناصرة: مئات المحامين بافتتاح السنة القضائية وتكريم المحامي خالد حسني زعبي |  2019-10-31 15:12:27 الطيبي بعد لقائه الأسيرة هبة اللبدي في سجن الجلمة : قلق من وضعها الصحي ومعنوياتها عالية |  2019-10-31 14:23:14 تحذير من تفاقم الحالة الصحية للأسيرة المضربة اللبدي |  2019-10-31 14:21:28 فيديو .. لحظة استهداف معقل البغدادي الأخير |  2019-10-31 12:55:14 فيديو وصور - أهالي الحسينية ينصبون بوابة على مدخل قريتهم واغلاق الشارع ابتداء من صباح يوم غد الجمعة |  2019-10-31 12:45:01 إيفانكا ترامب تحتفل بعيد ميلادها بصورة جريئة |  2019-10-31 12:33:16 في النقب - مديرة مدرسة تستقيل بعد ايام من توليها منصب الادارة جراء تهديدها والاعتداء على سيارتها |  2019-10-31 12:27:55 في مستشفى مئير - اخراج سلسلة مغناطيسية من معدة طفل يبلغ من العمر 3 سنوات |  2019-10-31 11:36:45 مسؤول أردني: يمكن استخدام المعتقل الإسرائيلي ورقة ضغط |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

عام على تدشين طريق عابر الشمال: مليونا سائق سافروا على الطريق، من بينهم 100 ألف لم يدفعوا رسوم الاستخدام



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



بعد مرور عام واحد فقط على تدشين طريق 6 عابر الشمال، فاقت معطيات وبيانات استخدام الطريق كل التوقعات، حيث شهدت الطريق أكثر من مليوني رحلة شهريا، فضلا عن تسجيل أكثر من 1.1 مليون مركبة في برنامج الاشتراك الشهري لاستخدام الطريق.

 وفي ظل هذه المعطيات، تبين أن حوالي 100 ألف سائق، استخدموا المقاطع الشمالية من طريق 6 بين مفرقي (يوكنعام-سومخ) لم يدفعوا حتى اليوم رسوم السفر لشركة طريق 6 عابر الشمال. وتحث إدارة الشركة السائقين على سد ديونهم فورا، قبل عملية البدء بعملية جباية واسعة النطاق، قد تؤدي إلى غرامات ودفع فوائد.
 يذكر أن الشركة اتبعت حتى اليوم سياسة تسامح تجاه السائقين، من منطلق عدم معرفة وإدراك بعض السائقين بوجود مشغل مختلف، عن مشغل المقاطع الرئيسية لطريق رقم 6 عابر إسرائيل، وذلك بالرغم من حملة الإعلانات المكثفة في هذا الشأن. بالإضافة إلى ذلك، فإن الرسوم المفروضة على استخدام هذا المقطع من طريق 6 عابر الشمال، تعتبر رسومًا مخفضة نسبيًا، إذ أن تكلفة السفر في المقطع تتعلق بساعات الازدحام وهي كالتالي: (2.39 شيكل للمسافرين في مقطع يوكنعام، ليس في ساعات الازدحام و4.18 شيكل في ساعات الازدحام؛ 1.79 شيكل في مقطع سومخ خارج ساعات الازدحام و2.98 شيكل خلال ساعات الذروة والازدحام) وعلى ما يبدو فإن هذا الأمر يقلل من اهتمام السائقين بالدفع، فلا يتخذون الموضوع على محمل الجد، ما يجعلهم يؤجلون دفع الفاتورة التي يتلقونها.
  وفقًا للبيانات، فإن معظم السائقين الذين لم يدفعوا مقابل استخدام الطريق حتى الآن، هم "مسافرون غير منتظمين وثابتين" (لا يملكون اشتراكا شهريا) حيث استخدموا الطريق لمرة واحدة فقط. 
تدعو الشركة المشغلة للطريق من خلال إعلان خاص أصدرته هذه الأيام، جمهور السائقين لسداد ديونهم حتى نهاية شهر نوفمبر، فوفرت للسائقين وسائل عديدة لسداد الديون المستحقة، حيث يمكنهم سداد ديونهم عبر الموقع الالكتروني للشركة: www.6cn.co.il  أو من خلال مركز خدمات العملاء على هاتف رقم 6102 *.  بالإضافة إلى ذلك، بأمكان السائقين الانضمام والتسجيل لبرنامج الاشتراك لاستخدام الطريق عبر تطبيقات Pango و Sloopark، دون تكلفة وبنقرة زر واحدة (يذكر أن التسجيل في الاشتراك الشهري لا يرتب الديون السابقة).
 يشار ، أن الاشتراك في الشركة يتم بعملية بسيطة ومجانية عبر الانترنت، والتي لا تتطلب وضع جهاز في مركبة أو إيداع مبلغ معين. العملية توفر "رسوم الجباية" المضافة للمسافرين غير المنتظمين وتتفادى خطر اتخاذ تدابير الجباية المختلفة المحددة في القانون. إن الديون المتراكمة تبدأ بشواقل معدودة، لكن من الممكن أن تتضخم إلى ديون بآلاف الشواقل وتؤدي لفتح ملفات وغرامات في دائرة الاجراءات والضرائب، كحجز حساب البنك، رهن السيارة ومصادرتها، منع السفر لخارج البلاد وأكثر من ذلك، كما حصل مع بداية استخدام طريق 6 المركزي.

يقول شاي ليندنر، مدير عام الشركة صاحبة الامتياز على طريق عابر الشمال: " تعتبر طريق عابر الشمال واحدة من أكثر الطرق تقدمًا في البلاد، حيث توفر تجربة ومتعة سفر وخدمة رائعة لجميع مستخدمي الطريق في الشمال.  من المهم بالنسبة لنا أن نواصل تقديم الخدمات الأفضل والطريق الأكثر جودة، وندعو السائقين لدفع الرسوم حتى لا نضطر إلى اتخاذ إجراءات جباية ضدهم كما تقتضي تعليمات الدولة والقانون.  حتى اليوم، اتبعنا سياسة متسامحة تجاه عملائنا، لكننا ملزمون ببدء إجراءات جباية، ونأمل أن يقوم العملاء بسداد ديونهم، وبذلك نتجنب حالات غير لطيفة تجاههم. كما ندعوهم للتسجيل كمشتركين في الطريق من خلال عملية بسيطة ومريحة وتوفير المتاعب في المستقبل".
عام على تدشين طريق عابر الشمال: مليونا سائق سافروا على الطريق، من بينهم 100 ألف لم يدفعوا رسوم الاستخدام




كلمات متعلقة

عام, على, تدشين, طريق, عابر, الشمال:, مليونا, سائق, سافروا, على, الطريق،, من, بينهم, 100, ألف, لم, يدفعوا, رسوم, الاستخدام,

تابعونــا

انتهاء الجلسة بين غانتس والقائمة المشتركة انتهاء الجلسة بين غانتس والقائمة المشتركة 2019-10-31 | 17:59:44

انتهت قبل قليل الجلسة الخاصة بين بيني غانتس رئيس حزب "كحول لفان" ورئيس القائمة...

طائرة إسرائيلية من دون طيار تتعرض لإطلاق نار فوق لبنان طائرة إسرائيلية من دون طيار تتعرض لإطلاق نار فوق لبنان 2019-10-31 | 17:53:54

تعرضت طائرة إسرائيلية من دون طيار لإطلاق نار فوق الأراضي اللبنانية. وقال الناطق...

تخفيض أسعار الوقود ب 6 أغورات اعتبارًا من منتصف الليلة تخفيض أسعار الوقود ب 6 أغورات اعتبارًا من منتصف الليلة 2019-10-31 | 16:12:48

تخفض أسعار الوقود اعتبارا من منتصف هذه الليلة بست أغورات لليتر الواحد عن السعر...

الناصرة: مئات المحامين بافتتاح السنة القضائية وتكريم المحامي خالد حسني زعبي الناصرة: مئات المحامين بافتتاح السنة القضائية وتكريم المحامي خالد حسني زعبي 2019-10-31 | 15:34:47

أقام لواء الشمال في نقابة المحامين أمس الأربعاء حفل افتتاح السنة القضائية...

الطيبي بعد لقائه الأسيرة هبة اللبدي في سجن الجلمة : قلق من وضعها الصحي ومعنوياتها عالية الطيبي بعد لقائه الأسيرة هبة اللبدي في سجن الجلمة : قلق من وضعها الصحي ومعنوياتها عالية 2019-10-31 | 15:12:27

التقى النائب د. احمد الطيبي، رئيس كتلة القائمة المشتركة - رئيس الحركة العربية...

فيديو وصور - أهالي الحسينية ينصبون بوابة على مدخل قريتهم واغلاق الشارع ابتداء من صباح يوم غد الجمعة فيديو وصور - أهالي الحسينية ينصبون بوابة على مدخل قريتهم واغلاق الشارع ابتداء من صباح يوم غد الجمعة 2019-10-31 | 12:55:14

نصب اهالي قرية الحسينية واللجنة المحلية التابعة لمجلس اقليمي مسخاف بوابة تفتح...

في النقب - مديرة مدرسة تستقيل بعد ايام من توليها منصب الادارة جراء تهديدها والاعتداء على سيارتها في النقب - مديرة مدرسة تستقيل بعد ايام من توليها منصب الادارة جراء تهديدها والاعتداء على سيارتها 2019-10-31 | 12:33:16

اضطرت مديرة احدى المدارس في قرية بالنقب تقديم استقالتها من وظيفتها بعد 3 ايام فقط...

في مستشفى مئير - اخراج سلسلة مغناطيسية من معدة طفل يبلغ من العمر 3 سنوات في مستشفى مئير - اخراج سلسلة مغناطيسية من معدة طفل يبلغ من العمر 3 سنوات 2019-10-31 | 12:27:55

وصل ليلة أمس للمركز الطبّي مئير التّابع لصندوق المرضى كلاليت، طفل يبلغ من العمر...

مسؤول أردني: يمكن استخدام المعتقل الإسرائيلي ورقة ضغط مسؤول أردني: يمكن استخدام المعتقل الإسرائيلي ورقة ضغط 2019-10-31 | 11:36:45

قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأردني، نضال الطعاني، إن من الممكن...

غانتس يجتمع اليوم مع عودة لبحث مسألة الائتلاف الحكومي غانتس يجتمع اليوم مع عودة لبحث مسألة الائتلاف الحكومي 2019-10-31 | 09:21:27

يجتمع رئيس القائمة المشتركة ايمن عودة اليوم مع رئيس "كاحول لافان" بيني غانتس، ضمن...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مواطن من حيفا دعوى ضد الله عز وجل محكمة ابعاد القاضي يرفض طلبه عضلات رونالدو زيادة حجم كريستيانو مستواه تراجع بث مباشر : توتنهام هوتسبير و مانشستر يونايتدالشيخ سمير عاصي امام مسجد الجزار عكا احتراق مصلى النساء تظاهرة متدينون يهود بسجات زئيف انزعاج ضجيج صوت الاذان القدس الفجر مطالبين حل رئيس البلدية القدس امام بيت نير بركات 6 اشهر وفاته أمين شعبان سائق سيارة الاجرة من اللد نل ابيب تلد طفل مولود سلمان ابو مديغم اعتداء بالضرب المبرح رهط عطا استنكار مطاردة شرط سيارة مشبوهة تل ابيب رواد منع دخول حيفا مفراتس عرب اعتقال أمن حراسة تسلية نوادي ليليه الناصرة حرق اطارات اغلاق شارع البيج فاشن استنفار الشرطة اعتقال اداري 30 يوما شاب نصراوي فيسبوك التهديد بتنفيذ عملية شجار طعن اطلاق نار اصابات قرية كفر ياسيف الشرطة اسعاف مستشفى اصابة عمال 8 جراء سقوط رافعة معدات ورشة تل ابيب مستشفى شرطة تحقيق طفلة رضيعة المغار قرية ابتلعت 10 اغوروت قطعة معدنية أئمة المساجد الاهالي ام الفحم يتظاهرون ضد اطلاق النار بيع السلاح
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com