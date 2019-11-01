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وفاة الحاج عبدلله مراد من كفرمندا في اسطنبول



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انتقل الى رحمة الله تعالى الحاج عبد الله حسين مراد (أبو حسين) من قرية كفر مندا إثر تعرضه لنوبة قلبية حادة أثناء قضائه إجازة سياحية في مدينة أسطنبول، وتعمل العائلة على إجراء ترتيبات احضار جثمان الفقيد الى البلاد عندها سيتم الإعلان عن مراسم الجنازة.

رحمه الله وأسكنه فسيح جناته ولأهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا اليه راجعون.




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