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اتحاد الشباب الوطني يتظاهرون ضد العنف في ام الفحم



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نظم اتحاد الشباب الوطني الديمقراطي في مدينة ام الفحم مساء الخميس على الدوار الاول في مدينة ام الفحم تظاهرة ضد العنف والجريمة في الوسط العربي ولكن يشكل مختلف. ومعبر اكثر بحيث قام المتظاهرين من خلال المكياج برسم جروح واصابات على اجسادهم ووجوهم كنوع من التعبير الى اين وصل العنف.

وقد شارك المتظاهرين عضو الكنيست د. يوسف جبارين.




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