نساء, لبنان, مكافحات,, جميلات,

جميلة هي الثورة اللبنانية وجميل خروج الشعب اللبناني بكافة أطيافه، نساءً ورجالاً وأطفالاً، مطالبين بحقوقهم ومدافعين عن كرامتهم.

خرجوا بفرح رغم ما سلبتهم الحكومات من حقوق ورغم الفساد المستشري والبشع.لبنان كله أصبح جاهزاً لاتخاذ قرارات ليست بالسهلة في أجواء مفعمة بالطائفية. الثورة تخضع لعنوان واحد ووحيد: تحدي الفساد والجشع والطائفية. وما يزيد الشعور بالفخر هو الشعور بأن أموراً جديدة تجري على الساحة في لبنان..اللبنانيون يواجهون من نصب عليهم وسلبهم العيش الرغيد بعد أن أعطوا الثقة لحكومة على مدى سنوات لكن الموكلين غضوا الطرف عن اللصوص وعن الفاسدين.لذلك، من غير المعقول أن يقوم نفر صغير، تافه، لا يرى إلا القشور, بالتعبير بأسلوب مرفوض وغير مفهوم وغير مبرر بنشر صور نساء تتجمل وتلبس "الشورت" أو ترقص فرحاً!! كلهنّ خرجن في شوارع الثورة لأنهنّ يؤمن أن النساء لسن عورات ولا جاهلات, ولا ناقصات عقل ودين.. المرأة في لبنان امرأة حرّة رأسها مرفوع, مثقفة بثقافة عالية..المجتمع اللبناني يحترم المرأة وينظر إليها بأنها نصف المجتمع الراقي. امرأة كادحة مرفوعة الرأس.. تنعم بحرية لا تنعم بها كثيرات من أخواتها في الدول العربية.المرأة اللبنانية مثل ما يوصف البعض شعر نزار قباني بـ"السهل الممتنع"، يعني لغته بسيطة ولكن معانيه قوية لا يستطيع تقليده أحد.هذه هي المرأة اللبنانية... فريدة من نوعها...سواء كانت منقبة أو تلبس "الشورت"، فهي تساهم في بناء المجتمع.. هكذا هنّ الأغلبية الساحقة من نساء لبنان: طموحات وبعيدات عن الشخصيات المهزوزة. هنّ لسن سطحيات, بل مكافحات, مثقفات, مجتهدات وجميلات.. هكذا خلقهن الله.

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بدها شوية توضيح...

هناك شائعات عن علاقة عاطفية تجمع ما بين النجمة الأمريكية ليندسي لوهان وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

والد الممثلة ليندسي يعلق بالقول: إنها علاقة أفلاطونية!! مش مفهوم شو يعني علاقة أفلاطونية؟!



احذروا تعدد الزوجات حتى لا يحدث لكم أي مكروه... مثل البغدادي الذي عرف قاتلوه عن مكان مخبئه من إحدى زوجاته... رغم التشكيك في حقيقة مقتله واعتبارها مسرحية أمريكية مثل باقي المسرحيات.



ترامپ أشاد بـ"كلب رائع موهوب" شارك في القضاء على البغدادي... ورفض رئيس أركان القوات المسلحة الأمريكية الكشف عن اسم الكلب لحماية هويته... شر البلية ما يُضحك...



النائب العام السعودي أَمر بحبس فتاة بتهمة الإخلال بالآداب.. منقبة وتلبس البنطلون تحت العباءة الطويلة ولا يظهر منها شيء.. لأنها رقصت على أنغام الراپ في موسم احتفالات الرياض الترفيهي. إذاً لماذا موسم الاحتفالات هذا...!!؟؟ إِلغوه و"صكّوا" على بناتكم...

ڤيدا مشعور

1/11/2019