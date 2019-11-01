تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-10-31 17:59:44 انتهاء الجلسة بين غانتس والقائمة المشتركة |  2019-10-31 17:55:46 رئيس الوزراء العراقي يوافق على استقالة مشروطة |  2019-10-31 17:53:54 طائرة إسرائيلية من دون طيار تتعرض لإطلاق نار فوق لبنان |  2019-10-31 17:51:24 كأس الدولة:هبوعيل ام الفحم امام مكابي تل ابيب وهبوعيل الطيرة امام مكابي نتانيا |  2019-10-31 17:48:30 المحامي زكي كمال ل"الصنارة": قوة السلاح كافية لمواجهة الإرهابيين والمتطرفين لكن الأهم هو مواجهة الفكر المتطرف بفكر مضاد |  2019-10-31 16:12:48 تخفيض أسعار الوقود ب 6 أغورات اعتبارًا من منتصف الليلة |  2019-10-31 15:34:47 الناصرة: مئات المحامين بافتتاح السنة القضائية وتكريم المحامي خالد حسني زعبي |  2019-10-31 15:12:27 الطيبي بعد لقائه الأسيرة هبة اللبدي في سجن الجلمة : قلق من وضعها الصحي ومعنوياتها عالية |  2019-10-31 14:23:14 تحذير من تفاقم الحالة الصحية للأسيرة المضربة اللبدي |  2019-10-31 14:21:28 فيديو .. لحظة استهداف معقل البغدادي الأخير |  2019-10-31 12:55:14 فيديو وصور - أهالي الحسينية ينصبون بوابة على مدخل قريتهم واغلاق الشارع ابتداء من صباح يوم غد الجمعة |  2019-10-31 12:45:01 إيفانكا ترامب تحتفل بعيد ميلادها بصورة جريئة |  2019-10-31 12:33:16 في النقب - مديرة مدرسة تستقيل بعد ايام من توليها منصب الادارة جراء تهديدها والاعتداء على سيارتها |  2019-10-31 12:27:55 في مستشفى مئير - اخراج سلسلة مغناطيسية من معدة طفل يبلغ من العمر 3 سنوات |  2019-10-31 11:36:45 مسؤول أردني: يمكن استخدام المعتقل الإسرائيلي ورقة ضغط |

الرئيسية | كلمة فيدا مشعور



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

نساء لبنان مكافحات, جميلات



  |     |   اضافة تعليق



جميلة هي الثورة اللبنانية وجميل خروج الشعب اللبناني بكافة أطيافه، نساءً ورجالاً وأطفالاً، مطالبين بحقوقهم ومدافعين عن كرامتهم.

خرجوا بفرح رغم ما سلبتهم الحكومات من حقوق ورغم الفساد المستشري والبشع.
لبنان كله أصبح جاهزاً لاتخاذ قرارات ليست بالسهلة في أجواء مفعمة بالطائفية. الثورة تخضع لعنوان واحد ووحيد: تحدي الفساد والجشع والطائفية. وما يزيد الشعور بالفخر هو الشعور بأن أموراً جديدة تجري على الساحة في لبنان..
اللبنانيون يواجهون من نصب عليهم وسلبهم العيش الرغيد بعد أن أعطوا الثقة لحكومة على مدى سنوات لكن الموكلين غضوا الطرف عن اللصوص وعن الفاسدين.
لذلك، من غير المعقول أن يقوم نفر صغير، تافه، لا يرى إلا القشور, بالتعبير بأسلوب مرفوض وغير مفهوم وغير مبرر بنشر صور نساء تتجمل وتلبس "الشورت" أو ترقص فرحاً!! كلهنّ خرجن في شوارع الثورة لأنهنّ يؤمن أن النساء لسن عورات ولا جاهلات, ولا ناقصات عقل ودين.. المرأة في لبنان امرأة حرّة رأسها مرفوع, مثقفة بثقافة عالية..
المجتمع اللبناني يحترم المرأة وينظر إليها بأنها نصف المجتمع الراقي. امرأة كادحة مرفوعة الرأس.. تنعم بحرية لا تنعم بها كثيرات من أخواتها في الدول العربية.
المرأة اللبنانية مثل ما يوصف البعض شعر نزار قباني بـ"السهل الممتنع"، يعني لغته بسيطة ولكن معانيه قوية لا يستطيع تقليده أحد.
هذه هي المرأة اللبنانية... فريدة من نوعها...
سواء كانت منقبة أو تلبس "الشورت"، فهي تساهم في بناء المجتمع.. هكذا هنّ الأغلبية الساحقة من نساء لبنان: طموحات وبعيدات عن الشخصيات المهزوزة. هنّ لسن سطحيات, بل مكافحات, مثقفات, مجتهدات وجميلات.. هكذا خلقهن الله.

* * *

بدها شوية توضيح...
هناك شائعات عن علاقة عاطفية تجمع ما بين النجمة الأمريكية ليندسي لوهان وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
والد الممثلة ليندسي يعلق بالقول: إنها علاقة أفلاطونية!! مش مفهوم شو يعني علاقة أفلاطونية؟!

احذروا تعدد الزوجات حتى لا يحدث لكم أي مكروه... مثل البغدادي الذي عرف قاتلوه عن مكان مخبئه من إحدى زوجاته... رغم التشكيك في حقيقة مقتله واعتبارها مسرحية أمريكية مثل باقي المسرحيات.

ترامپ أشاد بـ"كلب رائع موهوب" شارك في القضاء على البغدادي... ورفض رئيس أركان القوات المسلحة الأمريكية الكشف عن اسم الكلب لحماية هويته... شر البلية ما يُضحك...

النائب العام السعودي أَمر بحبس فتاة بتهمة الإخلال بالآداب.. منقبة وتلبس البنطلون تحت العباءة الطويلة ولا يظهر منها شيء.. لأنها رقصت على أنغام الراپ في موسم احتفالات الرياض الترفيهي. إذاً لماذا موسم الاحتفالات هذا...!!؟؟ إِلغوه و"صكّوا" على بناتكم...

ڤيدا مشعور
1/11/2019

نساء لبنان مكافحات, جميلات




كلمات متعلقة

نساء, لبنان, مكافحات,, جميلات,

تابعونــا

هبّة لبنان.. الآن أو ابداً هبّة لبنان.. الآن أو ابداً 2019-10-24 | 18:58:05

ما يدور في لبنان لا يقل أهمية عن ثورة يوليو والثورات العربية الأخرى.. في لبنان ثورة...

نعمة أم نقمة؟ نعمة أم نقمة؟ 2019-10-17 | 20:01:09

مركز الأخبار يتمحور هذه الأيام حول الفتاة "نعمة", مما يوجب التوقف عند...

"ضجة وضجيج" "ضجة وضجيج" 2019-10-10 | 21:56:09

يبدو أن الزعرنة أصبحت سياسة البعض, فرغم الضجة ورغم الاحتجاجات ضد العنف وسفك...

حالة طوارئ حالة طوارئ 2019-10-03 | 20:08:37

لم أصدق يومًا ما انني سأتناول نفس موضوع الافتتاحية الأسبوعية أسبوعا تلو الآخر،...

مجتمع يمزّقه العنف مجتمع يمزّقه العنف 2019-09-26 | 19:44:17

كم ضربة على الرأس يجب أن يتلقى المواطن حتى يصحو؟ ان الاستمرار في سلسلة أعمال...

عاش الصوت العربي - 2*- عاش الصوت العربي - 2*- 2019-09-19 | 21:55:29

التصريحات العدوانية التي أطلقها الريّس بيبي نتنياهو ضد المواطنين العرب الذين...

عاش الصوت العربي عاش الصوت العربي 2019-09-12 | 19:39:37

حكومة نتنياهو, استمراراً لنهجها في الماضي, ما زالت تواصل ممارسة العنف بحق المواطن...

شهادات عار شهادات عار 2019-09-05 | 19:34:37

من يعلمنا أن نزرع حباً لنحصد حباً, وأن نكون متسامحين ليتسامح معنا الغير؟ وأن...

رئة الأرض رئة الأرض 2019-08-29 | 20:35:06

حرب كلامية دارت بين الرئيس الفرنسي ماكرون والرئيس البرازيلي بولسونارو خلال "قمة...

سماء حالكة سماء حالكة 2019-08-22 | 20:00:26

أخال الآلاف من المجتمع العربي، وأنا أولاهم، من الحالمين برؤية بدر في ليلة ظلماء -...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids بث مباشر مانشستر يونايتد مباراة دوري انجليزي احتراق حريق اشتعال النار كراج سيارات قطع غيار قرية اكسال دبورية اضرار جسيمة اطلاق نار اصابة خطيرة حيفا مدينة شرطة اسعاف مستشفى رمبام حريق بيت الزرازير قرية اطفاء الناصرة اخماد نار شب الشرطة اضرار مخدرات مبلغ من المال نقدي اعتقال رجل زوجته الرملة مداهمة تفتيش بيت فضيل كنانه يافة الناصرة مقتل شقيقه اتهام تنظيم داعش تأييد الدولة الاسلامية شاب احتراق بيت رهط اصابات خطيرة اطفاء اخماد طواقم حي 24قداس مسيرة احد الشعانين الناصرة احتفالات الناصرة المئات كنيسة الروم الارثوذوكس اسراء عابد زيود ام الفحم سيلفان شالوم سحب الجنسية المصادقة طلب السجن 22 شهرا ايمان كنجو شفاعمرو الانضمام داعش سوريا مدينة محكمة اصابة عامل من عرابة مدينة طمرة منطقة صناعية مستشفى حادث عمل محمدو كايد العيساوية القدس حادث طرق شارع 1 ابو غوش شادي عبيد ابو رصاصة طائشة مسجد عراق الشباب ام الفحم الشرطة تخترق كرنفال الطفولة مدينة الناصرة مشاركة واسعة اهالي اطفال علي سعيد دراوشة اكسال وفاة الشاب في امريكا قرية
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com