تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-10-31 17:59:44 انتهاء الجلسة بين غانتس والقائمة المشتركة |  2019-10-31 17:55:46 رئيس الوزراء العراقي يوافق على استقالة مشروطة |  2019-10-31 17:53:54 طائرة إسرائيلية من دون طيار تتعرض لإطلاق نار فوق لبنان |  2019-10-31 17:51:24 كأس الدولة:هبوعيل ام الفحم امام مكابي تل ابيب وهبوعيل الطيرة امام مكابي نتانيا |  2019-10-31 17:48:30 المحامي زكي كمال ل"الصنارة": قوة السلاح كافية لمواجهة الإرهابيين والمتطرفين لكن الأهم هو مواجهة الفكر المتطرف بفكر مضاد |  2019-10-31 16:12:48 تخفيض أسعار الوقود ب 6 أغورات اعتبارًا من منتصف الليلة |  2019-10-31 15:34:47 الناصرة: مئات المحامين بافتتاح السنة القضائية وتكريم المحامي خالد حسني زعبي |  2019-10-31 15:12:27 الطيبي بعد لقائه الأسيرة هبة اللبدي في سجن الجلمة : قلق من وضعها الصحي ومعنوياتها عالية |  2019-10-31 14:23:14 تحذير من تفاقم الحالة الصحية للأسيرة المضربة اللبدي |  2019-10-31 14:21:28 فيديو .. لحظة استهداف معقل البغدادي الأخير |  2019-10-31 12:55:14 فيديو وصور - أهالي الحسينية ينصبون بوابة على مدخل قريتهم واغلاق الشارع ابتداء من صباح يوم غد الجمعة |  2019-10-31 12:45:01 إيفانكا ترامب تحتفل بعيد ميلادها بصورة جريئة |  2019-10-31 12:33:16 في النقب - مديرة مدرسة تستقيل بعد ايام من توليها منصب الادارة جراء تهديدها والاعتداء على سيارتها |  2019-10-31 12:27:55 في مستشفى مئير - اخراج سلسلة مغناطيسية من معدة طفل يبلغ من العمر 3 سنوات |  2019-10-31 11:36:45 مسؤول أردني: يمكن استخدام المعتقل الإسرائيلي ورقة ضغط |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

رئيس الوزراء العراقي يوافق على استقالة مشروطة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال الرئيس العراقي برهم صالح، خلال كلمة متلفزة اليوم الخميس، إن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وافق على تقديم استقالته شرط تجنب أي فراغ دستوري.وأضاف برهم صالح أن عادل عبد المهدي طلب من الكتل السياسية التوافق على بديل.أشار إلى أنه يتوجب اتخاذ إجراءات سريعة لمحاسبة المتورطين بقتل المتظاهرين، مؤكداً أنه من مصلحة الجميع أن ينجح المتظاهرون في التعبير عن مطالبهم بحرية وسلام، مؤكد على المشاركة في محاسبة المفسدين دون قمع أو اعتداء.وفيما يخص مسالة إجراء انتخابات مبكرة، قال صالح" كرئيسًا للجمهورية سأوافق على انتخابات مبكرة وفق قانون الانتخابات الجديد".
رئيس الوزراء العراقي يوافق على استقالة مشروطة




كلمات متعلقة

رئيس, الوزراء, العراقي, يوافق, على, استقالة, مشروطة,

تابعونــا

تحذير من تفاقم الحالة الصحية للأسيرة المضربة اللبدي تحذير من تفاقم الحالة الصحية للأسيرة المضربة اللبدي 2019-10-31 | 14:23:14

حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير صدر عنها اليوم الخميس، من تفاقم الحالة...

فيديو .. لحظة استهداف معقل البغدادي الأخير فيديو .. لحظة استهداف معقل البغدادي الأخير 2019-10-31 | 14:21:28

نشرت وزارة الدفاع الأمريكية شريط فيديو يظهر الغارات الأمريكية على المنزل الذي...

الحريري بعد استقالته: سرقوني واستفادوا مني الحريري بعد استقالته: سرقوني واستفادوا مني 2019-10-31 | 11:15:18

اتهم رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، سعد الحريري، أطرافا لبنانية كانت قريبة...

65 قتيلا جراء حريق بقطار ركاب في باكستان 65 قتيلا جراء حريق بقطار ركاب في باكستان 2019-10-31 | 09:50:55

قُتل 65 شخصا على الأقل حين اندلعت النيران في قطار ركاب بوسط باكستان كما أعلن وزيرة...

والد الأسيرة اللبدي: ابنتي معرضة للاستشهاد في أي لحظة والد الأسيرة اللبدي: ابنتي معرضة للاستشهاد في أي لحظة 2019-10-31 | 05:40:39

طالب والد الأسيرة هبة اللبدي بالعمل على انقاذ حياة ابنته التي وصفه بأنها باتت على...

مصادر: ايران قررت اعتماد سياسة الرد بالمثل على اي هجمات اسرائيلية مصادر: ايران قررت اعتماد سياسة الرد بالمثل على اي هجمات اسرائيلية 2019-10-30 | 19:12:40

نقل موقع إنتيليجنس اونلاين (Online Intelligence) الفرنسي عن مصادر استخباراتية في إسرائيل...

لبنان - الجيش يفتح الطرقات والحياة تعود لطبيعتها لبنان - الجيش يفتح الطرقات والحياة تعود لطبيعتها 2019-10-30 | 11:00:39

طلبت قيادة الجيش اللبناني من جميع المتظاهرين المبادرة إلى فتح ما تبقى من طرق...

لبنان..حملات "تخوين" و"تحريض" بحق أكاديميين مؤيدين للمظاهرات لبنان..حملات "تخوين" و"تحريض" بحق أكاديميين مؤيدين للمظاهرات 2019-10-30 | 08:51:21

لم يتوان الأكاديميون اللبنانيون عن الظهور إعلاميا لدعم الحراك الشعبي وتأييده،...

بومبيو يدعو اللبنانيين للإسراع بتشكيل حكومة جديدة بومبيو يدعو اللبنانيين للإسراع بتشكيل حكومة جديدة 2019-10-30 | 05:31:44

حث وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الثلاثاء، الزعماء السياسيين في لبنان على...

كوشنر من الرياض: إسرائيل ليست مصدر معاناة الفلسطينيين كوشنر من الرياض: إسرائيل ليست مصدر معاناة الفلسطينيين 2019-10-30 | 00:01:28

قال جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره، خلال مؤتمر استثماري...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids حسام جبارين صاحب اليبت الطائرة سقطت على المنزل زلفة احتراق نار قرية شابان محطة وقود مجدال هعيمك سكين مطبخ نيتهما تنفيذ عملية طعن الناصرةمدرسة البخاري عرابة تحتفل تخريج فوج جديد من طلابها شهادات ثواني عشر حادث طرق مروع قرب الطيرة اصابتان خطيرة متوسطة مستشفى الشرطة مصابين حملة شرطة السير كفر كنا مخالفات مطاردات بوليسية سيارات سائقين مقبرة رمية العمل التطوعي صلاح سواعد تحاول كرمئيل شرطة المتابعة لجنة انتخابات رئاسة تصويت توتر الناصرة انتخاب رئيس جديد انتخاب محمد بركة رئيسا جديدا للجنة المتابعة طارق مازن غنايم زفاف رئيس بلدية سخنين عرس عربي فلسطيني حي الامل نتسيرت عيليت مصادقة اقامة في تاريخ المدينة عربي قصر المطران مرابطون مرابطات ام الفحم المسجد الاقصى القدس سلوان لائحة اتهام الشرطة تمويل ارهاب اطفاء منطقة صناعية جلسة عمل مجلس محلي محطة الناصرة ام واسف مفرق واصف الناصرة يافة اطلاق نار اصابة شاب اسعاف مستشفى شرطةبث مباشر آرسنال مانشستر يونايتد مباراة الدوري الانجليزي كرة القدم لأول مرة مجلس يركا يشرك النساء في جلسته الشهريةأديب عطاونة دهسا حورة النقب ريشون لتسيون هرب مطاردة شرطة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com