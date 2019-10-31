رئيس الوزراء العراقي يوافق على استقالة مشروطة

قال الرئيس العراقي برهم صالح، خلال كلمة متلفزة اليوم الخميس، إن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وافق على تقديم استقالته شرط تجنب أي فراغ دستوري.وأضاف برهم صالح أن عادل عبد المهدي طلب من الكتل السياسية التوافق على بديل.أشار إلى أنه يتوجب اتخاذ إجراءات سريعة لمحاسبة المتورطين بقتل المتظاهرين، مؤكداً أنه من مصلحة الجميع أن ينجح المتظاهرون في التعبير عن مطالبهم بحرية وسلام، مؤكد على المشاركة في محاسبة المفسدين دون قمع أو اعتداء.وفيما يخص مسالة إجراء انتخابات مبكرة، قال صالح" كرئيسًا للجمهورية سأوافق على انتخابات مبكرة وفق قانون الانتخابات الجديد".