طائرة, إسرائيلية, من, دون, طيار, تتعرض, لإطلاق, نار, فوق, لبنان,

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انتهت قبل قليل الجلسة الخاصة بين بيني غانتس رئيس حزب "كحول لفان" ورئيس القائمة...
تخفض أسعار الوقود اعتبارا من منتصف هذه الليلة بست أغورات لليتر الواحد عن السعر...
أقام لواء الشمال في نقابة المحامين أمس الأربعاء حفل افتتاح السنة القضائية...
التقى النائب د. احمد الطيبي، رئيس كتلة القائمة المشتركة - رئيس الحركة العربية...
نصب اهالي قرية الحسينية واللجنة المحلية التابعة لمجلس اقليمي مسخاف بوابة تفتح...
اضطرت مديرة احدى المدارس في قرية بالنقب تقديم استقالتها من وظيفتها بعد 3 ايام فقط...
وصل ليلة أمس للمركز الطبّي مئير التّابع لصندوق المرضى كلاليت، طفل يبلغ من العمر...
قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأردني، نضال الطعاني، إن من الممكن...
يجتمع رئيس القائمة المشتركة ايمن عودة اليوم مع رئيس "كاحول لافان" بيني غانتس، ضمن...
عملت طواقم الاطفاء والانقاذ صباح اليوم الخميس على تخليص سائق شاحنة علق داخلها اثر...