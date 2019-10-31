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طائرة إسرائيلية من دون طيار تتعرض لإطلاق نار فوق لبنان



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تعرضت طائرة إسرائيلية من دون طيار لإطلاق نار فوق الأراضي اللبنانية. وقال الناطق بلسان جيش الدفاع ان الطائرة لم تصب بأذى.

أما مراسل قناة الميادين فقد أدعى انه تم اسقاط طائرة مسيرة اسرائيلية قرب النبطية بجنوب لبنان مضيفًا ان حزب الله أطلق صاروخا باتجاه الطائرة الإسرائيلية واسقطها.
وفي المقابل، تضاربت المعلومات حول صحّة اسقاط الطائرة، في الوقت الذي أشار مصدر لـ " النهار" أنّ "الطائرة الاسرائيلية لم تصب بصواريخ "حزب الله".
 وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" عن سماع دوي انفجار في منطقة النبطية قرابة الثانية والدقيقة العاشرة من بعد ظهر اليوم، ولم تعرف أسبابه. وتزامن الدوي مع تحليق مكثف لطائرة اسرائيلية فوق مناطق الجنوب اللبناني.
طائرة إسرائيلية من دون طيار تتعرض لإطلاق نار فوق لبنان




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